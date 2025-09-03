10:13 heures

Israël reproche à Macron de «saper la stabilité» au Proche-Orient

Emmanuel Macron «sape la stabilité» du Proche-Orient et ses actions sont «dangereuses» a accusé Israël après une mise en garde du président français contre toute tentative israélienne d'annexer des territoires en riposte à la reconnaissance de la Palestine envisagée par Paris.

«Macron tente d'intervenir de l'extérieur dans un conflit auquel il n'est pas partie, d'une manière complètement déconnectée de la réalité sur le terrain après le 7 octobre» 2023, date de l'attaque du Hamas sur Israël ayant déclenché la guerre en cours à Gaza, a écrit le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar dans un message sur X publié mardi soir. «Macron sape la stabilité de la région avec ses actions», ajoute-t-il, pour qui «ses actions sont dangereuses [et] n'apporteront ni la paix ni la sécurité».

Source: AFP