Israël affirme avoir identifié le corps d'un otage israélien restitué vendredi
Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé samedi avoir identifié le corps de Eliyahu Margalit, un otage israélien mort en captivité et restitué la veille par le Hamas.
Selon un communiqué, l'armée israélienne a «informé la famille de l'otage Eliyahu Margalit que (son corps) a été rapatrié en Israël et que son identification a été achevée». Israël ne fera «pas de compromis» et «n'épargnera aucun effort jusqu'au retour de tous les otages décédés, jusqu'au dernier» d'entre eux, ajoute le texte.
Source: AFP
Le Hamas a remis une nouvelle dépouille d'otage à la Croix-Rouge
La Croix-Rouge a récupéré une nouvelle dépouille d'otage retenue dans la bande de Gaza par le Hamas, a indiqué vendredi soir l'armée dans un communiqué.
«Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage décédé a été transféré sous sa garde et est en route vers les troupes de l'armée israélienne dans la bande de Gaza», indique le communiqué.
Source: AFP
Un Palestinien de Gaza arrêté aux Etats-Unis pour soupçons d'implication dans l'attaque du 7 octobre
Un Palestinien de Gaza a été arrêté et inculpé aux Etats-Unis pour soupçons de participation à l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023 et déclarations mensongères lors de sa demande de visa, ont annoncé vendredi les autorités américaines.
Mahmoud Al-Muhtadi, 33 ans, résidant à Lafayette, en Louisiane, dans le sud du pays, a été arrêté jeudi, selon un communiqué du ministère de la Justice. Il a comparu vendredi devant un juge fédéral pour se voir notifier son inculpation pour «soutien à une organisation terroriste étrangère», en l'occurrence le mouvement islamiste palestinien Hamas, et fraude au visa, selon des documents judiciaires. Dans une déclaration à l'appui de ces poursuites, une agente du FBI, la police fédérale américaine, précise que les Etats-Unis ont été avisés par Israël en mai 2025 de sa possible participation à l'attaque du 7 octobre.
Soupçonné de terrorisme
Dans les heures qui ont suivi le début de l'attaque, Mahmoud Al-Muhtadi, membre présumé de la branche armé du Front démocratique de libération de la Palestine (FDLP, gauche), a contacté des membres de son groupe afin d'y participer aux côtés des combattants du Hamas, affirme-t-elle, sur la base de transcriptions de ses conversations téléphoniques.
Il est lui-même entré en Israël, selon la même source, faisant état de la localisation de son téléphone près d'une antenne relais à proximité du kibboutz israélien de Kfar Aza, l'un des lieux des pires violences du 7 octobre. L'accusé, entré aux Etats-Unis en septembre 2024, a menti lors de sa demande de visa en niant toute expérience des armes, appartenance à un groupe armé ou encore participation à des actions violentes ou de «terrorisme», selon les autorités judiciaires.
Source: AFP
Le Hamas «réaffirme son engagement» pour le plan de paix à Gaza
«Le processus de restitution des corps des prisonniers israéliens pourrait prendre un certain temps, car certains de ces corps ont été enterrés dans des tunnels détruits par l'occupation [israélienne, ndlr], tandis que d'autres restent sous les décombres de bâtiments qu'elle a bombardés et démolis», a précisé le mouvement islamiste palestinien sur le réseau social Telegram.
Israël accuse le Hamas de violer l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre, qui prévoyait un retour de tous les otages, vivants et morts, avant lundi matin.
Source: AFP
Trump menace «d'aller tuer» les membres du Hamas
Donald Trump a menacé jeudi «d'aller tuer» les membres du Hamas si le mouvement islamiste palestinien «n'arrêtait pas de tuer des gens» à Gaza. «Si le Hamas continue à tuer des gens à Gaza, ce qui n'était pas prévu dans l'accord, nous n'aurons pas d'autre choix que d'aller les tuer», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
Le Hamas a diffusé mardi une vidéo montrant des exécutions sommaires de «collaborateurs» présumés en pleine rue à Gaza-ville.
Source: AFP
Le passage de Rafah rouvrira «probablement dimanche», dit le chef de la diplomatie israélienne
Le passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte rouvrira «probablement dimanche», a déclaré jeudi à Naples, dans le sud de l'Italie, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar, cités par les agences italiennes.
«Le passage de Rafah sera probablement ouvert dimanche. Nous effectuons tous les préparatifs et les accord pour cela. J'espère qu'il sera ouvert, tout a été fait de manière à ce qu'il puisse ouvrir», a-t-il dit en marge d'une réunion de ministres de la zone méditerranéenne.
Source: AFP
La Turquie va participer aux recherches des corps dans les ruines de Gaza
La Turquie va participer à la recherche des corps enfouis dans les ruines de la bande de Gaza par l'envoi d'une équipe de spécialistes, ont annoncé jeudi des sources au ministère de la Défense. Ces recherches seront effectuées par des secouristes de l'Afad, l'agence turque de gestion des catastrophes et des urgences.
«Une équipe de l'Afad sera chargée de rechercher les corps», a déclaré un responsable turc, précisant que «81 membres de l'Afad se trouvent déjà sur place, sous la coordination du ministère des Affaires étrangères». Les secouristes de cette agence sont habitués à intervenir en terrain difficile, en particulier à la suite des nombreux tremblements de terre qui ont secoué la Turquie, dont celui de février 2023 dans le sud-est, qui a fait au moins 53'000 morts.
L'Afad dit avoir réalisé ces dernières années des missions de secours et d'aide humanitaire dans plus de 50 pays sur cinq continents, en Somalie, dans les Territoires palestiniens, en Equateur, aux Philippines, au Népal, au Yémen, au Mozambique et au Tchad notamment.
Source: AFP
Netanyahu se dit déterminé à obtenir le retour de toutes le dépouilles d'otages
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé jeudi sa détermination à obtenir le retour de toutes les dépouilles d'otages aux mains du Hamas, au lendemain de menaces de son ministre de la Défense de reprendre l'offensive dans la bande de Gaza.
«Nous sommes déterminés à obtenir le retour de tous les otages», a dit Netanyahu lors de la commémoration officielle du 2e anniversaire de l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien, qui avait déclenché la guerre. «Le combat n'est pas encore terminé, mais une chose est claire: quiconque lève la main sur nous sait qu'il paiera un prix très lourd», a-t-il averti.
Source: AFP
Israël a rendu à Gaza les corps de 30 Palestiniens supplémentaires
Israël a rendu jeudi les corps de 30 Palestiniens dans le sud de la bande de Gaza, portant à 120 le nombre total de corps remis, ont déclaré le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza et l'hôpital Nasser de Khan Yunès.
En vertu d'un accord de cessez-le-feu négocié par le président américain Donald Trump, Israël doit restituer les corps de 15 Palestiniens pour chaque dépouille d'otage rendue. Mercredi soir, le Hamas a remis deux autres dépouilles à Israël et a déclaré avoir restitué tous les corps des otages décédés auxquels il avait accès.
Source: AFP
Netanyahu annonce que le combat «n'est pas terminé» à Gaza et dans la région
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi que «le combat n'est pas terminé» pour son pays, ajoutant être «déterminé à obtenir le retour de tous les otages», lors de la commémoration officielle du deuxième anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas.
«Le combat n'est pas encore terminé, mais une chose est claire. Quiconque lève la main sur nous sait qu'il paiera un prix très lourd», a-t-il déclaré. «Israël se trouve en première ligne du face-à-face entre la barbarie et la civilisation.»
S'exprimant depuis le cimetière du Mont Herzl, alors que seulement neuf dépouilles d'otages ont été rendues à ce jour par le Hamas sur un total de 28, le chef du gouvernement a rappelé qu'Israël était «déterminé à obtenir le retour de tous les otages».
Source: AFP