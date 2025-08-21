Une attaque d'ampleur inédite contre les troupes israéliennes a eu lieu à Gaza

L'armé israélienne a affirmé mercredi avoir tué une dizaine de combattants du Hamas dans la bande de Gaza en repoussant une attaque de la branche armée du mouvement islamiste palestinien, qui assure elle avoir tué un nombre indéterminé de soldats israéliens.

Selon les médias israéliens, il s'agit une attaque d'une ampleur inédite contre les troupes israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023.

«Aujourd'hui, vers 9h00 (06h00 GMT), plus de 15 terroristes sont sortis de plusieurs bouches d'un tunnel voisin d'un poste avancé du 90e bataillon dans le sud de Khan Younès» (sud de la bande de Gaza), indique un communiqué de l'armée.

Du jamais vu depuis le début de la guerre

Les assaillants «ont mené une attaque combinée par des tirs d'arme à feu et des missiles antichars en direction du poste. Plusieurs d'entre eux qui tentaient de s'infiltrer dans le poste ont été éliminés dans des combats au corps à corps et des frappes aériennes de soutien».

«Un soldat de Tsahal a été grièvement blessé et deux autres ont été légèrement blessés» dans l'incident, selon l'armée, qui affirme avoir tué «10 terroristes» au total, et a diffusé des images de ses frappes aériennes.

Huit autres assaillants ont pu se replier dans le tunnel. «L'incident est toujours en cours, et les troupes poursuivent leurs opérations pour les localiser et les éliminer», a ajouté l'armée. Selon Doron Kadoch, journaliste de la radio militaire israélienne, il s'agit d'une attaque «exceptionnelle» depuis le début de la guerre.

Source: AFP