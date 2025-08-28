15:24 heures

Des experts de l'ONU dénoncent des «disparitions forcées»

Dans une déclaration commune, sept experts des droits de l'Homme de l'ONU ont qualifié de «crime odieux» jeudi des informations faisant état de «disparitions forcées» de Palestiniens. Ils étaient en quête de nourriture dans des sites de distribution d'aide à Rafah gérés par la Fondation humanitaire de Gaza (GHF).

La nourriture manque à Gaza. Photo: Anadolu via Getty Images

L'armée israélienne était «directement impliquée dans ces disparitions», ont déclaré les experts, mandatés par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, mais qui ne parlent pas au nom des Nations unies. «Ce n'est pas seulement choquants, mais équivalent à de la torture, ont-ils ajouté. Utiliser la nourriture comme un outil pour mener des disparitions ciblées et massives doit cesser immédiatement.»

De son côté, la GHF a déclaré jeudi qu'il n'y avait «aucune preuve de disparitions forcées» dans ses sites d'aide dans les territoires palestiniens.

Source: AFP