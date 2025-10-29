07:13 heures

Des frappes israéliennes dans la nuit ont fait au moins 50 morts

La défense civile dans la bande de Gaza a indiqué mercredi qu'au moins 50 personnes, dont 22 enfants, avaient été tuées dans des frappes israéliennes sur le territoire palestinien, au cours de la nuit de mardi à mercredi. Un soldat israélien a également péri.

Des blessés après le bombardement du camp de réfugiés de Bureij par les forces israéliennes, en violation du cessez-le-feu, le 29 octobre 2025 à Gaza. Photo: Anadolu via Getty Images

Quelque 200 autres personnes ont été blessées dans ce qui constitue «une violation claire et flagrante de l'accord de cessez-le-feu», a ajouté un porte-parole de la défense civile, déplorant une situation «catastrophique et terrifiante» dans l'enclave palestinienne.

L'armée israélienne a pour sa part annoncé qu'un de ses soldats avait été tué mardi dans la bande de Gaza. Il «est tombé au combat dans le sud de la bande de Gaza». Elle a accusé le Hamas d'avoir violé la trêve.

Source: AFP