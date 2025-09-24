il y a 53 minutes

Des «explosions» entendues depuis la flottille pour Gaza

Les militants pro-palestiniens de la flottille en route pour la bande de Gaza ont affirmé mardi avoir été visés par des «explosions» et de «multiples drones» au large de la Grèce. «De multiples drones, des objets non identifiés largués, des communications brouillées et des explosions entendues depuis plusieurs bateau»", a écrit la Global Sumud Flotilla dans un communiqué.

«Nous sommes actuellement témoins directs de ces opérations psychologiques, mais nous ne nous laisserons pas intimider», a-t-elle ajouté. Selon la militante allemande des droits de l'homme Yasemin Acar, cinq bateaux ont été attaqués.

Photo: AFPTV/AFP via Getty Images

«Nous n'avons pas d'armes. Nous ne représentons une menace pour personne», a-t-elle déclaré dans une vidéo postée sur Instagram, soulignant que la flotille ne transporte «que de l'aide humanitaire». Partie en début de mois de Barcelone, sur la côte nord-est de l'Espagne, la flottille avait déjà dit avoir fait l'objet de deux attaques de drones devant Tunis.

Parmi ses membres figurent des militants pro-palestiniens, dont l'écologiste suédoise Greta Thunberg. Les navires de la flottille ont l'intention de rejoindre Gaza afin d'y acheminer de l'aide humanitaire et «briser le blocus israélien», après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet.

Source: AFP