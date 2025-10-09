09:43 heures

Le ministre d'extrême droite israélien Bezalel Smotrich annonce qu'il s'opposera à l'accord de paix

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, partenaire clef de la majorité du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a déclaré qu'il voterait contre un accord de cessez-le-feu avec le Hamas prévoyant la libération des otages retenus à Gaza et celle de prisoniers palestiniens.

«Il y a une peur immense des conséquences [impliquées par le fait de] vider les prisons et de la remise en liberté de la prochaine génération de dirigeants terroristes (...)», a écrit le ministre d'extrême droite sur X. «Ne serait-ce que pour cette raison, nous ne pouvons pas participer à des célébrations à court terme ni voter en faveur de cet accord.»