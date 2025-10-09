Le ministre d'extrême droite israélien Bezalel Smotrich annonce qu'il s'opposera à l'accord de paix
Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, partenaire clef de la majorité du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a déclaré qu'il voterait contre un accord de cessez-le-feu avec le Hamas prévoyant la libération des otages retenus à Gaza et celle de prisoniers palestiniens.
«Il y a une peur immense des conséquences [impliquées par le fait de] vider les prisons et de la remise en liberté de la prochaine génération de dirigeants terroristes (...)», a écrit le ministre d'extrême droite sur X. «Ne serait-ce que pour cette raison, nous ne pouvons pas participer à des célébrations à court terme ni voter en faveur de cet accord.»
Trump annonce «qu'Israël et le Hamas ont tous deux accepté la première phase» de son plan de «paix éternelle»
Donald Trump s'est dit «fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux accepté la première phase» de son plan de paix pour Gaza, dans un message publié mercredi sur son réseau Truth Social.
«Cela veut dire que TOUS les otages seront libérés très prochainement et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue, les premières étapes en vue d'une paix solide, durable et éternelle», a indiqué le président américain.
Source: AFP
Avant la réunion avec ses partenaires cet après-midi, Macron salue l'accord sur Gaza
Le président français Emmanuel Macron a salué jeudi «l'espoir immense» soulevé par l'accord entre Israël et le Hamas et émis l'espoir qu'il permette «l'ouverture d'une solution politique fondée sur la solution à deux Etats».
«La France se tient prête à contribuer à cet objectif. Nous en discuterons dès cet après-midi à Paris avec nos partenaires internationaux», a-t-il écrit sur le réseau social X.
Le chef de l'Etat prendra la parole à 17h devant les ministres des Affaires étrangères européens et arabes réunis pour discuter des modalités d'un engagement collectif pour l'après-guerre dans la bande de Gaza, a précisé l'Elysée.
Source: AFP
Le gouvernement israélien se réunira ce jeudi à 17h
Le gouvernement israélien doit se réunir jeudi à 17h (heure suisse) pour discuter du «plan de libération de tous les otages israéliens», indique un communiqué officiel après l'annonce par le président américain Donald Trump d'un accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza.
Selon l'ordre du jour de la réunion publié par le gouvernement sur son site internet, le plan sera présenté aux membres du gouvernement par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.
Source: AFP
L'OMS se prépare à monter en puissance à Gaza
Le directeur général de l'OMS a «salué» jeudi l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le qualifiant de «grand pas vers une paix durable», affirmant que son agence était prête à intensifier sa réponse aux besoins de santé à Gaza.
«L'OMS est prête à monter en puissance dans ses efforts pour répondre aux besoins sanitaires urgents des patients à Gaza et à soutenir la réhabilitation du système de santé détruit», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X.
Source: AFP
Le président palestinien salue l'accord sur Gaza
Le président palestinien Mahmoud Abbas a salué jeudi l'accord conclu entre Israël et le Hamas pour la bande de Gaza, disant espérer qu'il puisse mener à la création d'un Etat palestinien.
Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, M. Abbas a «accueilli favorablement l'annonce par le président américain Donald Trump d'un accord visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza», et a «exprimé l'espoir que ces efforts soient le prélude à une solution politique permanente (...) conduisant à la fin de l'occupation israélienne de l'Etat de Palestine et à l'établissement d'un Etat palestinien indépendant».
Source: AFP
L'armée israélienne dit se préparer à repositionner ses troupes à Gaza
L'armée israélienne a déclaré jeudi qu'elle se préparait à redéployer les troupes présentes dans la bande de Gaza après qu'Israël et le Hamas ont conclu un accord de cessez-le-feu visant à libérer les otages.
«L'armée a commencé les préparatifs opérationnels avant la mise en oeuvre de l'accord. Dans le cadre de ce processus (...) les lignes de déploiement (dans la bande de Gaza) seront rapidement ajustées», selon un communiqué militaire.
Les troupes israéliennes contrôlent 75% du territoire palestinien et un responsable du Hamas a affirmé qu'une libération d'otages aurait lieu «simultanément à des retraits israéliens spécifiques» de secteurs de la bande de Gaza.
Source: AFP
L'UE estime que l'accord entre Israël et le Hamas est une «réussite diplomatique majeure»
La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a salué jeudi l'accord trouvé entre Israël et le Hamas sous l'égide de Donald Trump, la qualifiant de «réussite diplomatique majeure».
«L'accord sur la première phase du processus de paix à Gaza marque une percée significative», a-t-elle affirmé sur le réseau social X. «L'UE fera tout son possible pour soutenir sa mise en oeuvre.»
Source: AFP
La Défense civile de Gaza fait état de frappes après l'annonce de l'accord
La Défense civile de Gaza a fait état jeudi de plusieurs frappes israéliennes sur le territoire, intervenues après l'annonce dans la nuit d'un accord entre Israël et le Hamas en vue d'un cessez-le-feu.
«Depuis l'annonce cette nuit d'un accord sur le cadre proposé d'un cessez-le-feu, il a été fait état de plusieurs explosions, notamment dans le nord de Gaza», a indiqué un de ses responsables, Mohammed Al-Mughayyir, citant notamment «des frappes aériennes intenses sur la ville de Gaza».
Source: AFP
L'armée israélienne dit se préparer à réceptionner les otages
L'armée israélienne a salué jeudi l'accord conclu entre Israël et le Hamas en vue d'une libération des otages détenus à Gaza et dit se «préparer» à réceptionner ceux-ci.
«Le chef d'état-major a ordonné de se préparer à mener l'opération pour le retour des otages», mais aussi à «être prêt à tous les scénarios», a déclaré sur X l'armée israélienne, qui a précisé «salue(r) l'accord sur la libération des otages».
Source: AFP
Les Etats-Unis seront «impliqués pour maintenir la paix» à Gaza, dit Trump
Les Etats-Unis seront «impliqués pour maintenir la paix» à Gaza, a déclaré Donald Trump mercredi sur la chaîne Fox News, après l'annonce d'un accord pour un cessez-le-feu à Gaza entre le Hamas et Israël.
«Nous pensons que Gaza sera un endroit beaucoup plus sûr, reconstruit, et d'autres pays de la région l'aideront à se reconstruire car ils possèdent d'énormes richesses et ils veulent que ça arrive. Et nous (les Etats-Unis, ndlr) serons impliqués pour les aider à en faire un succès et pour aider à y maintenir la paix», a dit le président américain.
Source: AFP
Israël estime que le Hamas pourrait ne pas être en mesure de restituer tous les otages morts restants
Selon certaines sources, le gouvernement israélien est conscient que le Hamas pourrait ignorer l'emplacement des restes de certains des 28 otages décédés, ou être incapable de les récupérer, relaye CNN.
Les trois sources israéliennes affirment que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son cabinet savent depuis des mois que le Hamas ignore où se trouvent certains des otages décédés et pourrait donc être incapable de répondre à cette demande.
Source: CNN