Amnesty demande la fin du soutien à «l’apartheid israélien»

Amnesty demande l'arrêt du soutien des Etats et entreprises au «système d'apartheid» et au «génocide»
Amnesty International a lancé jeudi un appel aux Etats et entreprises à cesser leurs activités «contribuant directement ou pas» au «système d'apartheid contre les Palestiniens» sous le contrôle d'Israël et au «génocide à Gaza».
L'ONG cible nommément quinze entreprises, israéliennes et étrangères, pour lesquelles «Amnesty International a rassemblé des preuves crédibles de leur contribution aux actions illégales d'Israël».
Cette liste, non exhaustive, compte par exemple l'avionneur américain Boeing, dont les munitions ont été utilisées sur la bande de Gaza, le chinois Hikvision qui est un leader mondial de la technologie de reconnaissance faciale et le fabricant de logiciels américain Palantir, qui apporte ses services à l'armée et au renseignement israéliens.
Mais aussi des entreprises à caractère exclusivement non-militaire, comme le constructeur espagnol de matériel ferroviaire CAF ou le conglomérat sud-coréen HD Hyundai dont les «équipements lourds ont été largement utilisés dans la destruction» d'habitations et infrastructures appartenant à des Palestiniens dans les territoires occupés.
Le rapport d'Amnesty fait suite à celui de plus de 80 ONG, dont Oxfam et la Ligue des Droits de l'Homme, qui ont appelé lundi les États et entreprises, notamment européens, à mettre fin à leur «commerce avec les colonies illégales» d'Israël dans les territoires occupés palestiniens.
Source: AFP
Ghazi Hamad, dirigeant du Hamas, apparaît sur Al Jazeera
Ghazi Hamad, un des principaux dirigeants du Hamas, est apparu mercredi soir pour un entretien diffusé en direct sur la chaîne qatarie Al Jazeera, devenant le premier haut responsable du mouvement islamiste palestinien à refaire surface depuis l'attaque israélienne sur Doha le 9 septembre.
Selon des sources proches du Hamas, Ghazi Hamad était l'un des six dirigeants du mouvement réunis à Doha dans la bâtiment visé par Israël au moment de la frappe, avec Khalil al-Hayya, négociateur en chef, Khaled Mechaal, ancien numéro un et Zaher Jabarine, chef pour la Cisjordanie, ainsi que Bassem Naïm et Taher al-Nounou, membres du bureau politique.
Source: AFP
Des enfants de Gaza sont arrivés au Royaume-Uni pour être soignés
Des enfants de Gaza gravement malades et blessés sont arrivés avec leur famille au Royaume-Uni où ils vont recevoir des soins, a annoncé mercredi le gouvernement britannique.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué avoir participé à l'évacuation d'un groupe de dix enfants vers le Royaume-Uni. D'autres enfants sont attendus dans les semaines à venir.
Il s'agit selon le gouvernement britannique d'une "opération humanitaire complexe", organisée par plusieurs ministères.
L'UE propose de taxer une partie des biens importés d'Israël et de sanctionner deux ministres
La Commission européenne a proposé mercredi de taxer davantage les produits israéliens importés dans l'UE, et de sanctionner deux ministres d'extrême droite du gouvernement de Benjamin Netanyahu, a annoncé la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas.
«Je veux être très claire, le but n'est pas de punir Israël. Le but est d'améliorer la situation humanitaire à Gaza», a-t-elle déclaré devant la presse.
Source: AFP
Israël affirme avoir «frappé plus de 150 cibles» depuis mardi
L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir frappé plus de 150 cibles à travers Gaza-ville depuis le déclenchement la veille d'une offensive terrestre majeure destinée à y détruire le Hamas.
«Au cours des deux derniers jours, l'[armée de l'Air] et les forces de l'artillerie ont frappé plus de 150 cibles terroristes à travers la ville de Gaza en soutien aux troupes manoeuvrant dans la zone», indique un communiqué militaire.
De son côté, la Défense civile de Gaza, organisme de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, a annoncé mercredi la mort de 12 personnes dans des frappes ou tirs israéliens sur l'ensemble du territoire depuis le début de la journée, après avoir fait état de plus de 46 morts mardi.
Source: AFP
Israël dit ouvrir une route pour permettre aux civils de fuir Gaza-ville
L'armée israélienne a annoncé mercredi l'ouverture d'une «nouvelle route de passage temporaire» pour l'évacuation des habitants de la ville de Gaza, où Israël a lancé une offensive terrestre majeure.
«La circulation sera autorisée le long de la rue Salah al-Din, puis vers le sud à partir de Wadi Gaza"» a annoncé le porte-parole militaire Avichay Adraee sur X. «A ce stade, l'itinéraire sera ouvert pendant 48 heures seulement, du 17 septembre 2025 à 12h (11h, heure suisse) jusqu'au 19 septembre 2025 à 12h00», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Netanyahu affirme que la frappe de Doha contre le Hamas était «justifiée»
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi que la frappe menée par Israël le 9 septembre contre des responsables du Hamas au Qatar était «justifiée».
«Le Qatar est lié au Hamas, il héberge le Hamas, il finance le Hamas. Il dispose de leviers puissants (qu'il pourrait actionner), mais il a choisi de ne pas le faire», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. «Par conséquent, notre action était entièrement justifiée», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Netanyahu rencontrera Trump après son prochain discours aux Nations unies
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mardi qu'il rencontrerait le président américain Donald Trump après sa prochaine intervention devant l'Assemblée générale des Nations unies.
«Trump m'a invité à la Maison Blanche. Je vais le rencontrer (...) après mon discours à l'ONU», a déclaré Netanyahu lors d'une conférence de presse.
Source: AFP
Israël dit avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
L'armée israélienne a déclaré avoir intercepté mardi un missile lancé depuis le Yémen après que des sirènes ont retenti à Jérusalem, quelques heures après des frappes israéliennes sur le port yéménite de Hodeida, tenu par les rebelles houthis.
«A la suite des sirènes qui ont retenti il y a peu dans plusieurs régions d'Israël, un missile lancé depuis le Yémen a été intercepté», a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué.
Source: AFP
Le chef des droits de l'homme de l'ONU exige la fin du «carnage»
Le Haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a condamné mardi l'offensive terrestre lancée par Israël sur Gaza-ville, exigé la fin du «carnage», pointant des «preuves grandissantes» d'un «génocide».
«Le monde entier crie pour la paix. Les Palestiniens, les Israéliens crient pour la paix. Tout le monde veut que ça s'arrête, et ce qu'on voit, c'est une escalade continue qui est totalement et parfaitement inacceptable», a déclaré Volker Türk à l'AFP et Reuters. «C'est absolument clair que ce carnage doit cesser», a-t-il ajouté.
Amnesty demande l'arrêt du soutien des Etats et entreprises au «système d'apartheid» et au «génocide»
Amnesty International a lancé jeudi un appel aux Etats et entreprises à cesser leurs activités «contribuant directement ou pas» au «système d'apartheid contre les Palestiniens» sous le contrôle d'Israël et au «génocide à Gaza».
L'ONG cible nommément quinze entreprises, israéliennes et étrangères, pour lesquelles «Amnesty International a rassemblé des preuves crédibles de leur contribution aux actions illégales d'Israël».
Cette liste, non exhaustive, compte par exemple l'avionneur américain Boeing, dont les munitions ont été utilisées sur la bande de Gaza, le chinois Hikvision qui est un leader mondial de la technologie de reconnaissance faciale et le fabricant de logiciels américain Palantir, qui apporte ses services à l'armée et au renseignement israéliens.
Mais aussi des entreprises à caractère exclusivement non-militaire, comme le constructeur espagnol de matériel ferroviaire CAF ou le conglomérat sud-coréen HD Hyundai dont les «équipements lourds ont été largement utilisés dans la destruction» d'habitations et infrastructures appartenant à des Palestiniens dans les territoires occupés.
Le rapport d'Amnesty fait suite à celui de plus de 80 ONG, dont Oxfam et la Ligue des Droits de l'Homme, qui ont appelé lundi les États et entreprises, notamment européens, à mettre fin à leur «commerce avec les colonies illégales» d'Israël dans les territoires occupés palestiniens.
Source: AFP
Ghazi Hamad, dirigeant du Hamas, apparaît sur Al Jazeera
Ghazi Hamad, un des principaux dirigeants du Hamas, est apparu mercredi soir pour un entretien diffusé en direct sur la chaîne qatarie Al Jazeera, devenant le premier haut responsable du mouvement islamiste palestinien à refaire surface depuis l'attaque israélienne sur Doha le 9 septembre.
Selon des sources proches du Hamas, Ghazi Hamad était l'un des six dirigeants du mouvement réunis à Doha dans la bâtiment visé par Israël au moment de la frappe, avec Khalil al-Hayya, négociateur en chef, Khaled Mechaal, ancien numéro un et Zaher Jabarine, chef pour la Cisjordanie, ainsi que Bassem Naïm et Taher al-Nounou, membres du bureau politique.
Source: AFP
Des enfants de Gaza sont arrivés au Royaume-Uni pour être soignés
Des enfants de Gaza gravement malades et blessés sont arrivés avec leur famille au Royaume-Uni où ils vont recevoir des soins, a annoncé mercredi le gouvernement britannique.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué avoir participé à l'évacuation d'un groupe de dix enfants vers le Royaume-Uni. D'autres enfants sont attendus dans les semaines à venir.
Il s'agit selon le gouvernement britannique d'une "opération humanitaire complexe", organisée par plusieurs ministères.
L'UE propose de taxer une partie des biens importés d'Israël et de sanctionner deux ministres
La Commission européenne a proposé mercredi de taxer davantage les produits israéliens importés dans l'UE, et de sanctionner deux ministres d'extrême droite du gouvernement de Benjamin Netanyahu, a annoncé la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas.
«Je veux être très claire, le but n'est pas de punir Israël. Le but est d'améliorer la situation humanitaire à Gaza», a-t-elle déclaré devant la presse.
Source: AFP
Israël affirme avoir «frappé plus de 150 cibles» depuis mardi
L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir frappé plus de 150 cibles à travers Gaza-ville depuis le déclenchement la veille d'une offensive terrestre majeure destinée à y détruire le Hamas.
«Au cours des deux derniers jours, l'[armée de l'Air] et les forces de l'artillerie ont frappé plus de 150 cibles terroristes à travers la ville de Gaza en soutien aux troupes manoeuvrant dans la zone», indique un communiqué militaire.
De son côté, la Défense civile de Gaza, organisme de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, a annoncé mercredi la mort de 12 personnes dans des frappes ou tirs israéliens sur l'ensemble du territoire depuis le début de la journée, après avoir fait état de plus de 46 morts mardi.
Source: AFP
Israël dit ouvrir une route pour permettre aux civils de fuir Gaza-ville
L'armée israélienne a annoncé mercredi l'ouverture d'une «nouvelle route de passage temporaire» pour l'évacuation des habitants de la ville de Gaza, où Israël a lancé une offensive terrestre majeure.
«La circulation sera autorisée le long de la rue Salah al-Din, puis vers le sud à partir de Wadi Gaza"» a annoncé le porte-parole militaire Avichay Adraee sur X. «A ce stade, l'itinéraire sera ouvert pendant 48 heures seulement, du 17 septembre 2025 à 12h (11h, heure suisse) jusqu'au 19 septembre 2025 à 12h00», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Netanyahu affirme que la frappe de Doha contre le Hamas était «justifiée»
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi que la frappe menée par Israël le 9 septembre contre des responsables du Hamas au Qatar était «justifiée».
«Le Qatar est lié au Hamas, il héberge le Hamas, il finance le Hamas. Il dispose de leviers puissants (qu'il pourrait actionner), mais il a choisi de ne pas le faire», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. «Par conséquent, notre action était entièrement justifiée», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Netanyahu rencontrera Trump après son prochain discours aux Nations unies
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mardi qu'il rencontrerait le président américain Donald Trump après sa prochaine intervention devant l'Assemblée générale des Nations unies.
«Trump m'a invité à la Maison Blanche. Je vais le rencontrer (...) après mon discours à l'ONU», a déclaré Netanyahu lors d'une conférence de presse.
Source: AFP
Israël dit avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
L'armée israélienne a déclaré avoir intercepté mardi un missile lancé depuis le Yémen après que des sirènes ont retenti à Jérusalem, quelques heures après des frappes israéliennes sur le port yéménite de Hodeida, tenu par les rebelles houthis.
«A la suite des sirènes qui ont retenti il y a peu dans plusieurs régions d'Israël, un missile lancé depuis le Yémen a été intercepté», a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué.
Source: AFP
Le chef des droits de l'homme de l'ONU exige la fin du «carnage»
Le Haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a condamné mardi l'offensive terrestre lancée par Israël sur Gaza-ville, exigé la fin du «carnage», pointant des «preuves grandissantes» d'un «génocide».
«Le monde entier crie pour la paix. Les Palestiniens, les Israéliens crient pour la paix. Tout le monde veut que ça s'arrête, et ce qu'on voit, c'est une escalade continue qui est totalement et parfaitement inacceptable», a déclaré Volker Türk à l'AFP et Reuters. «C'est absolument clair que ce carnage doit cesser», a-t-il ajouté.