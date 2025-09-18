Deux soldats israéliens tués à un poste-frontière entre la Jordanie et la Cisjordanie
Un Jordanien a tué jeudi deux soldats israéliens au poste-frontière d'Allenby, entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie, ont indiqué un service de premiers secours israéliens, l'armée et le ministère des Affaires étrangères.
La Jordanie a indiqué que l'auteur de l'attaque était un chauffeur jordanien qui conduisait un camion d'aide humanitaire pour la bande de Gaza. L'armée israélienne a déclaré qu'il avait été «neutralisé».
«Aujourd'hui, un Jordanien qui était censé conduire un camion d'aide humanitaire vers Gaza a tué deux Israéliens au poste-frontière d'Allenby», a déclaré sur X le ministère israélien des Affaires étrangères.
Les victimes sont deux hommes, âgés de 20 et 60 ans, selon Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, qui a précisé qu'ils ont été touchés par balles avant de succomber à leurs blessures. L'armée israélienne a indiqué plus tard qu'il s'agissait de soldats.
Source: AFP
A l'ONU, les USA ont à nouveau bloqué un texte réclamant un cessez-le feu à Gaza
Les Etats-Unis ont une nouvelle fois bloqué jeudi l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un texte réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza, un projet porté par la majorité des membres qui ne renoncent pas malgré les vétos américains répétés.
Le projet, qui réclamait la fin des restrictions à l'aide humanitaire et exigeait «un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza», ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle des otages, a recueilli 14 voix pour et une contre.
Source: AFP
Trump se dit en «désaccord» avec Starmer sur la reconnaissance de la Palestine
Donald Trump s'est dit «en désaccord» jeudi avec le Premier ministre britannique Keir Starmer concernant son projet de reconnaître un Etat palestinien à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU.
«Je suis en désaccord avec le Premier ministre sur ce point, il s'agit là de l'un de nos rares désaccords», a déclaré Trump lors d'une conférence de presse avec Starmer à Chequers, en Angleterre.
Source: AFP
Deux morts lors d'une fusillade entre la Jordanie et la Cisjordanie
Une attaque par balles à un poste-frontière entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie a tué deux hommes jeudi. C'est ce qu'a indiqué une organisation israélienne dispensant un service de premiers secours.
Les deux hommes, âgés de 20 et 60 ans, touchés par balles lors de l'attaque au poste-frontière d'Allenby, ont succombé à leurs blessures, selon Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge. «Le terroriste a été neutralisé par les forces de sécurité», a ajouté la même source dans un communiqué.
Source: AFP
Israël bombarde la ville, les hôpitaux au bord de l'effondrement
L'armée israélienne a mené jeudi d'intenses bombardements sur Gaza-ville, où elle mène une offensive terrestre majeure, provoquant de nouveaux déplacements de la population et laissant, selon l'ONU, les hôpitaux au bord de l'effondrement.
«Il y a des tirs d'artillerie, des frappes aériennes, des tirs de quadricoptères et de drones. Les bombardements ne s'arrêtent jamais», décrit Aya Ahmad, une femme de 32 ans vivant avec 13 membres de sa famille dans le quartier Nasser, dans l'ouest de Gaza-ville. Selon des établissements de santé, répartis dans tout le territoire palestinien, au moins douze personnes, dont trois enfants, ont été tuées jeudi dans les frappes israéliennes.
La route côtière longeant la bande de Gaza est saturée de personnes fuyant vers le sud, à pied, en voiture ou sur des charrettes tirées par des ânes, leurs affaires entassées à la hâte, rapportent des journalistes de l'AFP sur place.
«L'incursion militaire et les ordres d'évacuation dans le nord de Gaza provoquent de nouvelles vagues de déplacements, forçant des familles traumatisées à s'entasser dans une zone toujours plus réduite, incompatible avec la dignité humaine», a déclaré sur X le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
«Le monde ne comprend pas ce qui se passe. Ils (Israël, NDLR) veulent que nous évacuions vers le sud – mais où allons-nous vivre? Il n'y a pas de tentes, pas de transport, pas d'argent, déplore Aya Ahmad. Il n'y a ni tentes, ni moyens de transport, ni argent», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
L'Espagne va enquêter sur des «violations des droits humains à Gaza» pour coopérer avec la CPI
L'Espagne va enquêter sur des «violations des droits humains à Gaza» pour coopérer avec la CPI, a annoncé jeudi le procureur général, plus haut magistrat du parquet dans le pays.
«Le procureur général de l'Etat a publié un décret décidant la création d'une équipe de travail chargée d'enquêter sur les violations du droit international des droits humains à Gaza», a indiqué ce parquet dans un communiqué, afin de «recueillir des preuves et de les mettre à disposition de l'organe compétent, respectant ainsi les obligations de l'Espagne en matière de coopération internationale et de droits humains».
Source: AFP
Amnesty demande l'arrêt du soutien des Etats et entreprises au «système d'apartheid» et au «génocide»
Amnesty International a lancé jeudi un appel aux Etats et entreprises à cesser leurs activités «contribuant directement ou pas» au «système d'apartheid contre les Palestiniens» sous le contrôle d'Israël et au «génocide à Gaza».
L'ONG cible nommément quinze entreprises, israéliennes et étrangères, pour lesquelles «Amnesty International a rassemblé des preuves crédibles de leur contribution aux actions illégales d'Israël».
Cette liste, non exhaustive, compte par exemple l'avionneur américain Boeing, dont les munitions ont été utilisées sur la bande de Gaza, le chinois Hikvision qui est un leader mondial de la technologie de reconnaissance faciale et le fabricant de logiciels américain Palantir, qui apporte ses services à l'armée et au renseignement israéliens.
Mais aussi des entreprises à caractère exclusivement non-militaire, comme le constructeur espagnol de matériel ferroviaire CAF ou le conglomérat sud-coréen HD Hyundai dont les «équipements lourds ont été largement utilisés dans la destruction» d'habitations et infrastructures appartenant à des Palestiniens dans les territoires occupés.
Le rapport d'Amnesty fait suite à celui de plus de 80 ONG, dont Oxfam et la Ligue des Droits de l'Homme, qui ont appelé lundi les États et entreprises, notamment européens, à mettre fin à leur «commerce avec les colonies illégales» d'Israël dans les territoires occupés palestiniens.
Source: AFP
Ghazi Hamad, dirigeant du Hamas, apparaît sur Al Jazeera
Ghazi Hamad, un des principaux dirigeants du Hamas, est apparu mercredi soir pour un entretien diffusé en direct sur la chaîne qatarie Al Jazeera, devenant le premier haut responsable du mouvement islamiste palestinien à refaire surface depuis l'attaque israélienne sur Doha le 9 septembre.
Selon des sources proches du Hamas, Ghazi Hamad était l'un des six dirigeants du mouvement réunis à Doha dans la bâtiment visé par Israël au moment de la frappe, avec Khalil al-Hayya, négociateur en chef, Khaled Mechaal, ancien numéro un et Zaher Jabarine, chef pour la Cisjordanie, ainsi que Bassem Naïm et Taher al-Nounou, membres du bureau politique.
Source: AFP
Des enfants de Gaza sont arrivés au Royaume-Uni pour être soignés
Des enfants de Gaza gravement malades et blessés sont arrivés avec leur famille au Royaume-Uni où ils vont recevoir des soins, a annoncé mercredi le gouvernement britannique.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué avoir participé à l'évacuation d'un groupe de dix enfants vers le Royaume-Uni. D'autres enfants sont attendus dans les semaines à venir.
Il s'agit selon le gouvernement britannique d'une "opération humanitaire complexe", organisée par plusieurs ministères.
L'UE propose de taxer une partie des biens importés d'Israël et de sanctionner deux ministres
La Commission européenne a proposé mercredi de taxer davantage les produits israéliens importés dans l'UE, et de sanctionner deux ministres d'extrême droite du gouvernement de Benjamin Netanyahu, a annoncé la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas.
«Je veux être très claire, le but n'est pas de punir Israël. Le but est d'améliorer la situation humanitaire à Gaza», a-t-elle déclaré devant la presse.
Source: AFP
