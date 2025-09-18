Deux soldats israéliens tués à un poste-frontière entre la Jordanie et la Cisjordanie

Un Jordanien a tué jeudi deux soldats israéliens au poste-frontière d'Allenby, entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie, ont indiqué un service de premiers secours israéliens, l'armée et le ministère des Affaires étrangères.

Benjamin Netanyahu à Jérusalem, le 15 septembre. Photo: IMAGO/UPI Photo

La Jordanie a indiqué que l'auteur de l'attaque était un chauffeur jordanien qui conduisait un camion d'aide humanitaire pour la bande de Gaza. L'armée israélienne a déclaré qu'il avait été «neutralisé».

«Aujourd'hui, un Jordanien qui était censé conduire un camion d'aide humanitaire vers Gaza a tué deux Israéliens au poste-frontière d'Allenby», a déclaré sur X le ministère israélien des Affaires étrangères.

Les victimes sont deux hommes, âgés de 20 et 60 ans, selon Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, qui a précisé qu'ils ont été touchés par balles avant de succomber à leurs blessures. L'armée israélienne a indiqué plus tard qu'il s'agissait de soldats.

Source: AFP