450'000 Gazaouis auraient quitté Gaza-ville
«Le nombre de citoyens déplacés de Gaza vers le sud a atteint 450'000 personnes depuis le début de l'opération militaire contre la ville de Gaza en août dernier», a déclaré à l'AFP vendredi Mohammed al-Moughayir, un responsable de la Défense civile de Gaza qui opère sous l'autorité du Hamas.
L'armée israélienne, qui multiplie les appels à évacuer Gaza-ville, avait indiqué plus tôt à l'AFP qu'elle évaluait à «environ 480'000» le nombre de Palestiniens ayant quitté la ville depuis fin août.
Sur le terrain, de nombreux Gazaouis interrogés par l'AFP ont exprimé leurs difficultés à quitter Gaza-ville, cible d'importantes frappes israéliennes depuis le début de la nouvelle offensive. En près de deux ans de guerre, l'armée a souvent bombardé des zones déclarées "humanitaires" dans la bande de Gaza, affirmant y viser des combattants du Hamas.
Source: AFP
Pour la France, l'annexion de la Cisjordanie est «une ligne rouge claire»
L'annexion de la Cisjordanie occupée, dont la menace est agitée par des responsables israéliens en représailles à la reconnaissance d'un Etat palestinien par la France et d'autres pays, est «une ligne rouge claire», a mis en garde vendredi la présidence française.
Lors d'une conférence lundi à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, seront représentés «dix pays qui ont décidé» de «procéder à la reconnaissance de l'Etat de Palestine», a dit un conseiller du président Emmanuel Macron à la presse. Ce dernier prononcera un discours par lequel il formalisera cette reconnaissance lundi vers 15h00 heure de New York (19h00 GMT).
En plus de la France, à l'origine de cette initiative, il s'agit de l'Andorre, de l'Australie, de la Belgique, du Canada, du Luxembourg, du Portugal, de Malte, du Royaume-Uni et de Saint-Marin.
Source: AFP
Israël va utiliser «une force sans précédent» à Gaza-ville
L'armée israélienne a dit vendredi qu'elle allait utiliser «une force sans précédent» à Gaza-ville, dans le nord du territoire palestinien, où elle mène une offensive majeure. Elle appelle la population à évacuer.
«Les forces israéliennes vont continuer leurs opérations avec une force sans précédent contre le Hamas et d'autres organisations terroristes», a affirmé sur X le porte-parole arabophone, le colonel Avichay Adraee, appelant la population à évacuer et "rejoindre les centaines de milliers de résidents qui ont évacué vers la zone humanitaire dans le sud" de la bande de Gaza ravagée par la guerre.
Deux soldats israéliens tués à un poste-frontière entre la Jordanie et la Cisjordanie
Un Jordanien a tué jeudi deux soldats israéliens au poste-frontière d'Allenby, entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie, ont indiqué un service de premiers secours israéliens, l'armée et le ministère des Affaires étrangères.
La Jordanie a indiqué que l'auteur de l'attaque était un chauffeur jordanien qui conduisait un camion d'aide humanitaire pour la bande de Gaza. L'armée israélienne a déclaré qu'il avait été «neutralisé».
«Aujourd'hui, un Jordanien qui était censé conduire un camion d'aide humanitaire vers Gaza a tué deux Israéliens au poste-frontière d'Allenby», a déclaré sur X le ministère israélien des Affaires étrangères.
Les victimes sont deux hommes, âgés de 20 et 60 ans, selon Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, qui a précisé qu'ils ont été touchés par balles avant de succomber à leurs blessures. L'armée israélienne a indiqué plus tard qu'il s'agissait de soldats.
Source: AFP
A l'ONU, les USA ont à nouveau bloqué un texte réclamant un cessez-le feu à Gaza
Les Etats-Unis ont une nouvelle fois bloqué jeudi l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un texte réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza, un projet porté par la majorité des membres qui ne renoncent pas malgré les vétos américains répétés.
Le projet, qui réclamait la fin des restrictions à l'aide humanitaire et exigeait «un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza», ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle des otages, a recueilli 14 voix pour et une contre.
Source: AFP
Trump se dit en «désaccord» avec Starmer sur la reconnaissance de la Palestine
Donald Trump s'est dit «en désaccord» jeudi avec le Premier ministre britannique Keir Starmer concernant son projet de reconnaître un Etat palestinien à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU.
«Je suis en désaccord avec le Premier ministre sur ce point, il s'agit là de l'un de nos rares désaccords», a déclaré Trump lors d'une conférence de presse avec Starmer à Chequers, en Angleterre.
Source: AFP
Deux morts lors d'une fusillade entre la Jordanie et la Cisjordanie
Une attaque par balles à un poste-frontière entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie a tué deux hommes jeudi. C'est ce qu'a indiqué une organisation israélienne dispensant un service de premiers secours.
Les deux hommes, âgés de 20 et 60 ans, touchés par balles lors de l'attaque au poste-frontière d'Allenby, ont succombé à leurs blessures, selon Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge. «Le terroriste a été neutralisé par les forces de sécurité», a ajouté la même source dans un communiqué.
Source: AFP
Israël bombarde la ville, les hôpitaux au bord de l'effondrement
L'armée israélienne a mené jeudi d'intenses bombardements sur Gaza-ville, où elle mène une offensive terrestre majeure, provoquant de nouveaux déplacements de la population et laissant, selon l'ONU, les hôpitaux au bord de l'effondrement.
«Il y a des tirs d'artillerie, des frappes aériennes, des tirs de quadricoptères et de drones. Les bombardements ne s'arrêtent jamais», décrit Aya Ahmad, une femme de 32 ans vivant avec 13 membres de sa famille dans le quartier Nasser, dans l'ouest de Gaza-ville. Selon des établissements de santé, répartis dans tout le territoire palestinien, au moins douze personnes, dont trois enfants, ont été tuées jeudi dans les frappes israéliennes.
La route côtière longeant la bande de Gaza est saturée de personnes fuyant vers le sud, à pied, en voiture ou sur des charrettes tirées par des ânes, leurs affaires entassées à la hâte, rapportent des journalistes de l'AFP sur place.
«L'incursion militaire et les ordres d'évacuation dans le nord de Gaza provoquent de nouvelles vagues de déplacements, forçant des familles traumatisées à s'entasser dans une zone toujours plus réduite, incompatible avec la dignité humaine», a déclaré sur X le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
«Le monde ne comprend pas ce qui se passe. Ils (Israël, NDLR) veulent que nous évacuions vers le sud – mais où allons-nous vivre? Il n'y a pas de tentes, pas de transport, pas d'argent, déplore Aya Ahmad. Il n'y a ni tentes, ni moyens de transport, ni argent», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
L'Espagne va enquêter sur des «violations des droits humains à Gaza» pour coopérer avec la CPI
L'Espagne va enquêter sur des «violations des droits humains à Gaza» pour coopérer avec la CPI, a annoncé jeudi le procureur général, plus haut magistrat du parquet dans le pays.
«Le procureur général de l'Etat a publié un décret décidant la création d'une équipe de travail chargée d'enquêter sur les violations du droit international des droits humains à Gaza», a indiqué ce parquet dans un communiqué, afin de «recueillir des preuves et de les mettre à disposition de l'organe compétent, respectant ainsi les obligations de l'Espagne en matière de coopération internationale et de droits humains».
Source: AFP
Amnesty demande l'arrêt du soutien des Etats et entreprises au «système d'apartheid» et au «génocide»
Amnesty International a lancé jeudi un appel aux Etats et entreprises à cesser leurs activités «contribuant directement ou pas» au «système d'apartheid contre les Palestiniens» sous le contrôle d'Israël et au «génocide à Gaza».
L'ONG cible nommément quinze entreprises, israéliennes et étrangères, pour lesquelles «Amnesty International a rassemblé des preuves crédibles de leur contribution aux actions illégales d'Israël».
Cette liste, non exhaustive, compte par exemple l'avionneur américain Boeing, dont les munitions ont été utilisées sur la bande de Gaza, le chinois Hikvision qui est un leader mondial de la technologie de reconnaissance faciale et le fabricant de logiciels américain Palantir, qui apporte ses services à l'armée et au renseignement israéliens.
Mais aussi des entreprises à caractère exclusivement non-militaire, comme le constructeur espagnol de matériel ferroviaire CAF ou le conglomérat sud-coréen HD Hyundai dont les «équipements lourds ont été largement utilisés dans la destruction» d'habitations et infrastructures appartenant à des Palestiniens dans les territoires occupés.
Le rapport d'Amnesty fait suite à celui de plus de 80 ONG, dont Oxfam et la Ligue des Droits de l'Homme, qui ont appelé lundi les États et entreprises, notamment européens, à mettre fin à leur «commerce avec les colonies illégales» d'Israël dans les territoires occupés palestiniens.
Source: AFP
