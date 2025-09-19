450'000 Gazaouis auraient quitté Gaza-ville

«Le nombre de citoyens déplacés de Gaza vers le sud a atteint 450'000 personnes depuis le début de l'opération militaire contre la ville de Gaza en août dernier», a déclaré à l'AFP vendredi Mohammed al-Moughayir, un responsable de la Défense civile de Gaza qui opère sous l'autorité du Hamas.

L'armée israélienne, qui multiplie les appels à évacuer Gaza-ville, avait indiqué plus tôt à l'AFP qu'elle évaluait à «environ 480'000» le nombre de Palestiniens ayant quitté la ville depuis fin août.

Sur le terrain, de nombreux Gazaouis interrogés par l'AFP ont exprimé leurs difficultés à quitter Gaza-ville, cible d'importantes frappes israéliennes depuis le début de la nouvelle offensive. En près de deux ans de guerre, l'armée a souvent bombardé des zones déclarées "humanitaires" dans la bande de Gaza, affirmant y viser des combattants du Hamas.

Source: AFP