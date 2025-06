il y a 33 minutes

Les secours annoncent un nouveau bilan de 27 morts dans des tirs israéliens

La Défense civile de Gaza a indiqué que 27 personnes avaient été tuées par des tirs de l'armée israélienne près d'un centre de distribution d'aide humanitaire à Rafah, dans le sud du territoire palestinien, dans un nouveau bilan revu à la hausse. Ils avaient fait état précdemment de 15 morts.

«Vingt-sept personnes ont été tuées et plus de 90 blessées lors du massacre de civils qui attendaient l'aide américaine dans la zone d'Al-Alam à Rafah», a déclaré à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, qui avait indiqué plus tôt que les victimes avaient succombé «aux tirs des forces israéliennes».

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a qualifié mardi de «crimes de guerre» les attaques contre des civils près des centres d'aide dans la bande de Gaza.

Source: AFP