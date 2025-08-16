il y a 39 minutes

Au moins 22 Palestiniens tués ce samedi par des raids israéliens

La Défense civile locale a fait état de la mort samedi de 22 Palestiniens, dont des enfants, tués dans l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Parmi eux, neuf Palestiniens ont été tués près de deux centres de distributions d'aide humanitaire dans le sud et le nord du territoire, a précisé Mahmoud Bassal, le porte-parole. Six autres Palestiniens, dont trois enfants, ont péri dans deux frappes sur le camp de réfugiés de Bureij (centre) et sur la zone d'al-Mawassi (sud).

Photo: Anadolu via Getty Images

Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a affirmé à l'AFP qu'un quartier de Gaza-ville – Zeitoun – dans le nord du territoire palestinien assiégé et affamé, était soumis à d'intenses bombardements depuis presque une semaine.

Ghassan Kashko, 40 ans, un habitant de Gaza-ville vit avec sa famille dans une école où ont pris refuge d'autres déplacés. «Nous avons oublié ce qu'est le sommeil. Les raids aériens et les tirs de char ne s'arrêtent pas. (...) Nous n'avons plus ni nourriture ni eau potable», a-t-il déclaré au téléphone à l'AFP.

Source: AFP