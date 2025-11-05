20 millions de francs pour soutenir le plan de paix à Gaza

Un hôpital de Gaza déclare avoir reçu les corps de 15 prisonniers palestiniens

L'hôpital Nasser, dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé mercredi avoir reçu les corps de 15 prisonniers palestiniens dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec Israël.

«La dixième série de dépouilles de martyrs palestiniens, soit 15 martyrs», est arrivée «dans le cadre de l'échange de dépouilles entre la partie palestinienne et l'occupation israélienne», a déclaré l'hôpital en précisant que 285 dépouilles ont été reçues dans la bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre.

Sur les 28 otages décédés que le Hamas avait acceptés de remettre à Israël dans le cadre de l'accord, 21 ont été restitués à ce jour.