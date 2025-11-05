Un hôpital de Gaza déclare avoir reçu les corps de 15 prisonniers palestiniens
L'hôpital Nasser, dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé mercredi avoir reçu les corps de 15 prisonniers palestiniens dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec Israël.
«La dixième série de dépouilles de martyrs palestiniens, soit 15 martyrs», est arrivée «dans le cadre de l'échange de dépouilles entre la partie palestinienne et l'occupation israélienne», a déclaré l'hôpital en précisant que 285 dépouilles ont été reçues dans la bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre.
Sur les 28 otages décédés que le Hamas avait acceptés de remettre à Israël dans le cadre de l'accord, 21 ont été restitués à ce jour.
20 millions de francs pour soutenir le plan de paix à Gaza
Le DFAE allouera immédiatement 10 millions de francs à l'aide humanitaire à Gaza. Il débloque 10 autres millions pour soutenir les réformes de l'Autorité palestinienne et promouvoir des échanges interreligieux. Le Conseil fédéral a été informé de ces mesures mercredi.
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) octroie ces montants afin de soutenir à court terme le plan de paix américain pour le Proche-Orient, complémentaire à la Déclaration de New York adoptée en septembre par l'Assemblée générale de l'ONU. Dans son communiqué, le Conseil fédéral salue les progrès enregistrés depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza le 10 octobre, comme la libération d'otages ou une meilleure entrée de l'aide humanitaire.
Celle-ci reste toutefois insuffisante à ce stade, selon le Conseil fédéral. Outre l'aide financière, la Suisse mettra à disposition son expertise technique dans les domaines du droit international humanitaire, du désarmement et du déminage.
Source: AFP
Israël dit avoir identifié la dépouille rendue mardi par le Hamas comme celle d'un otage
Les autorités israéliennes ont annoncé mercredi avoir identifié la dépouille rendue mardi par le Hamas comme étant celle du soldat israélo-américain Itay Chen, enlevé le 7 octobre 2023.
Après achèvement du processus d'identification par l'Institut national de médecine légale, l'armée «a informé la famille de l'otage tombé au combat, le sergent Itay Chen, que leur proche a été rapatrié en Israël et identifié», a indiqué le bureau du Premier ministre, Benjamin Netanyahu, dans un communiqué.
Source: AFP
Israël a reçu la dépouille d'un otage de Gaza
Israël a annoncé que ses forces de sécurité avaient reçu mardi soir de la Croix-Rouge la dépouille d'un otage de Gaza, restituée dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas.
Le cercueil de l'otage a été «remis à l'armée et au Shin Bet», le service de sécurité intérieure, et va être transféré en Israël pour une cérémonie militaire et son identification, a déclaré dans un communiqué le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Source: AFP
Le Hamas annonce la remise d'une nouvelle dépouille d'otage à 18H00 GMT
La branche armée du Hamas a annoncé mardi qu'elle allait rendre à 18H00 GMT la dépouille d'un otage capturé le 7 octobre 2023 et emmené à Gaza, dans le cadre de l'échange entre otages et prisonniers convenu dans l'accord de cessez-le-feu avec Israël en vigueur depuis le 10 octobre.
Les Brigades Ezzedine Al-Qassam «remettront le corps d'un des prisonniers de l'occupation (israélienne), qui a été trouvé dans le quartier de Choujaya, dans l'est de la ville de Gaza», a précisé la branche armée du Hamas sur sa chaîne Telegram.
Source: AFP
Le patron de l'ONU dénonce les «violations continues» du cessez-le-feu à Gaza
Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres s'est dit mardi «profondément préoccupé par les violations continues» du cessez-le-feu à Gaza, censé mettre fin à deux ans de guerre dévastatrice entre Israël et le Hamas palestinien.
Ces violations «doivent cesser et toutes les parties doivent respecter les décisions de la première phase de l'accord de paix», a dit Antonio Guterres lors d'une conférence de presse en marge du deuxième sommet mondial pour le développement social à Doha.
Une trêve fragile tient à Gaza depuis le 10 octobre, dans le cadre d'un accord négocié par les Etats-Unis ayant permis la libération de tous les otages vivants enlevés en Israël le 7-Octobre. Mais la restitution des dépouilles des otages morts, qui aurait dû avoir lieu en même temps, prend plus de temps. Israël accuse le Hamas de violer l'accord de trêve, le Hamas affirme que la localisation des corps est plus compliquée que prévue dans le territoire détruit par la guerre.
Israël a également violé le cessez-le-feu en bombardant plusieurs fois Gaza, disant agir en représailles à des tirs ayant tué trois de ses soldats, faisant au moins 45 morts le 19 octobre, et 104 dont près de 50 enfants le 28 octobre, selon des sources palestiniennes.
Source: AFP
Des pays musulmans refusent toute tutelle sur le territoire palestinien
Sept pays musulmans réunis lundi à Istanbul pour discuter de l'avenir de Gaza ont insisté sur une gouvernance par les seuls Palestiniens, refusant qu'un «nouveau système de tutelle» soit imposé au territoire, après deux semaine d'un cessez-le-feu fragile.
«Les Palestiniens doivent gouverner les Palestiniens et les Palestiniens doivent assurer leur propre sécurité», a déclaré le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan, s'exprimant seul devant la presse à l'issue d'une réunion avec ses pairs d'Arabie saoudite, du Qatar, des Emirats arabes unis, de Jordanie, du Pakistan et d'Indonésie.
«Gaza a besoin d'être reconstruit et que sa population rentre chez elle. Elle doit panser ses plaies. Mais personne ne souhaite voir émerger un nouveau système de tutelle», a insisté Hakan Fidan. «Toute mesure prise pour résoudre la question palestinienne ne doit pas risquer de créer la base de nouveaux problèmes. Nous y sommes très attentifs», a-t-il encore insisté, espérant une «réconciliation inter palestinienne» rapide entre le Hamas et l'Autorité Palestinienne de Mahmoud Abbas.
Source: AFP Crédit: AFP
Israël a rendu 45 corps de Palestiniens
Le ministère de la Santé opérant à Gaza sous le contrôle du Hamas a annoncé lundi qu'Israël avait rendu 45 corps de Palestiniens dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre dans le territoire palestinien. Selon les termes de cet accord, Israël doit remettre les corps de 15 Palestiniens pour chaque dépouille d'otage israélien restituée de Gaza.
Israël a confirmé lundi s'être vu remis la veille les corps de trois otages. Le ministère gazaoui a ensuite annoncé dans un communiqué «avoir reçu aujourd'hui 45 corps de martyrs qui ont été remis par l'occupant israélien par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge, ce qui porte à 270 le nombre total de corps de martyrs reçus» dans le cadre de l'échange.
Source: AFP
Frappes israéliennes sur le sud du Liban: deux morts
Des frappes israéliennes sur le sud du Liban ont tué lundi deux personnes et blessé sept autres, a indiqué le ministère libanais de la Santé, au lendemain de la menace d'Israël d'intensifier ses attaques contre le Hezbollah pro-iranien.
Malgré un cessez-le-feu conclu en novembre 2024, Israël continue de mener des attaques régulières contre les bastions du Hezbollah. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé dimanche le Hezbollah de tenter de se «réarmer».
Selon un bilan provisoire, «une frappe ennemie d'Israël» dans la région de Nabatiyé a fait lundi «un mort et sept blessés», a indiqué le ministère de la Santé. Une autre frappe sur un village de la région de Bint Jbeil a fait un mort, selon le ministère de la Santé.
Un drone a visé une voiture à Doueir, a rapporté l'agence nationale d'information Ani. Sur place, un photographe de l'AFP a vu des pompiers tenter d'éteindre l'incendie de la voiture visée qui s'est propagé à d'autres véhicules à proximité. Des ouvriers ramassaient les bris de verre des devantures de commerces endommagées, a-t-il également constaté.
Source: AFP
Israël dit avoir identifié les corps rendus dimanche par le Hamas
Les dépouilles rendues par le Hamas dimanche ont été identifiées comme étant celles de trois soldats israéliens enlevés le 7 octobre 2023, a indiqué lundi le bureau du Premier ministre israélien, ce qui porte à 20 le nombre d'otages morts rendus par le mouvement islamiste sur un total de 28 qu'il doit remettre.
«Après l'achèvement du processus d'identification par l'Institut national de médecine légale, en coopération avec la police israélienne et le rabbinat militaire», l'armée a «informé les familles des otages tombés au combat (...) que leurs proches ont été rapatriés en Israël et identifiés», a indiqué le bureau dans un communiqué.
Les défunts ont été identifiés comme le capitaine américano-israélien Omer Neutra, 21 ans lors de son enlèvement, le caporal Oz Daniel, 19 ans, et le colonel Assaf Hamami, 40 ans, l'officier le plus gradé tombé aux mains du Hamas.
Source: AFP