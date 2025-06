La Défense civile de Gaza annonce 14 morts dans un bombardement israélien à Jabalia

La Défense civile de Gaza a annoncé la mort de 14 personnes lundi dans un bombardement israélien d'un domicile à Jabalia, au nord de la ville de Gaza.

Photo: Anadolu via Getty Images

«Le nombre de martyrs (...) est passé à 14 parmi lesquels six enfants et trois femmes, en plus des 20 personnes qui se trouvent encore sous les décombres», a déclaré à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.

Source: AFP