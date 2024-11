Un homme de 20 ans soupçonné d'être l'auteur de coups de feu qui ont fait un mort et un blessé grave lors d'une rixe dimanche dernier à Rumilly (Haute-Savoie), a été mis en examen et écroué vendredi, a annoncé le parquet d'Annecy.

L'auteur présumé des tirs mis en examen et incarcéré

L'auteur présumé des tirs mis en examen et incarcéré

Le jeune homme a indiqué que son intention était de tirer en l'air», indique le parquet d'Annecy. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse





Le jeune homme, qui «s'est présenté volontairement» jeudi après-midi à un commissariat de Lyon où il «s'est fait immédiatement notifier le mandat d'arrêt délivré à son encontre», a été mis en examen «pour assassinat et tentative d'assassinat» avant d'être placé en détention provisoire, est-il précisé dans un communiqué. «Il a reconnu être l'auteur des coups de feu, expliquant avoir tiré alors qu'il était frappé au sol, pour se dégager de la bagarre. Il a indiqué que son intention était de tirer en l'air», indique le parquet.

Par ailleurs, deux personnes qui accompagnaient le mis en cause le jour des faits se sont «spontanément» présentées aux enquêteurs lundi et mardi avant d'être placées en garde à vue. «Elles ont reconnu avoir été présentes sur les lieux des faits mais ont indiqué qu'elles n'avaient pas connaissance de la présence d'une arme à feu», explique le parquet, précisant que ces personnes, ainsi que des témoins, ont désigné le suspect principal comme le tireur. Elles ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire mercredi. Le motif des poursuites n'a pas été précisé.

Rappel des faits

Dimanche, vers 16H30, plusieurs individus étaient arrivés sur une place du centre de Rumilly à bord d'un fourgon utilitaire, en provenance d'Annecy, à une vingtaine de kilomètres. Une bagarre avait rapidement éclaté avec un groupe de neuf personnes originaires de la commune. Dans la confusion, l'un des jeunes venu d'Annecy, tombé au sol et frappé par les locaux, avait sorti une arme de poing et tiré à au moins deux reprises, selon le parquet.

Un jeune de Rumilly né en 2005, touché au thorax, est décédé sur place. Un deuxième, né en 2004, a été transporté à l'hôpital d'Annecy en urgence absolue après avoir été touché à la tête. Les individus venus d'Annecy avaient pris la fuite à pied, selon la même source.