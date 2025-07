Poutine et Macron ont échangé au téléphone, pour la première fois depuis 2022

Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine pour la première fois depuis septembre 2022, l'appelant à un cessez-le-feu «dans les meilleurs délais» en Ukraine et à coordonner leurs actions pour encadrer le programme nucléaire iranien, a annoncé l'Elysée.

Poutine a indiqué à Macron qu’un accord de paix en Ukraine ne serait crédible et fiable que s’il s’inscrivait dans la durée. Photo: IMAGO/SNA

Il a «souligné le soutien indéfectible de la France à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine» et «appelé à l'établissement, dans les meilleurs délais, d'un cessez-le-feu et au lancement de négociations entre l'Ukraine et la Russie pour un règlement solide et durable du conflit», a affirmé l'Elysée.

Le président russe l'a prévenu que tout accord de paix en Ukraine devait s'inscrire sur «le long terme», a précisé le Kremlin. Pour Vladimir Poutine, le conflit ukrainien est «une conséquence directe de la politique des Etats occidentaux». Il a affirmé que l'Occident avait «ignoré les intérêts sécuritaires de la Russie depuis des années» et créé une «tête de pont anti-russe en Ukraine».

Sur l'Iran, «les deux présidents ont décidé de coordonner leurs démarches et de se parler prochainement afin de faire le suivi ensemble sur ce sujet», a indiqué la présidence française.

Source: AFP