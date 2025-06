La Russie réclame un recul des troupes ukrainiennes avant un cessez-le-feu global

La Russie a demandé à l'Ukraine qu'elle retire ses troupes des quatre régions du pays dont Moscou revendique l'annexion avant tout cessez-le-feu global, selon le mémorandum russe transmis à Kiev lundi et publié par les agences de presse russes.

Photo: Getty Images

Selon ce document, fourni à l'Ukraine lors des pourparlers à Istanbul lundi, Moscou veut un «retrait complet» de l'armée ukrainienne des régions partiellement occupées de Donetsk et Lougansk (est) et de celles de Zaporijjia et Kherson (sud) avant «la mise en place d'un cessez-le-feu de 30 jours».

Source: AFP