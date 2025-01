Un pilote se trompe et tue au moins 16 civils

Ce n'est pas la première fois que l'armée au Nigeria fait des victimes civiles en luttant contre les groupes criminels ou jihadistes. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Au moins 16 personnes ont été tuées dans une frappe aérienne militaire dans l'Etat de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria: un pilote a confondu des groupes d'autodéfense locaux avec des gangs criminels, ont indiqué des habitants dimanche à l'AFP. Il s'agit de la deuxième frappe aérienne accidentelle meurtrière visant des civils depuis le bombardement, le jour de Noël, de deux villages par l'armée alors qu'elle visait des jihadistes dans l'Etat voisin de Sokoto.

L'armée nigériane lutte contre des bandes criminelles appelées localement bandits, qui terrorisent depuis des années les communautés du nord-ouest et du centre du Nigeria, où elles effectuent des raids dans les villages, tuent et enlèvent des habitants contre rançon et brûlent les maisons après les avoir pillées.

Samedi en fin de journée, un avion militaire a touché un groupe d'habitants qui s'étaient mobilisés depuis plusieurs villages voisins pour affronter des bandits armés qui avaient attaqué le village de Dangebe, dans le district de Zurmi, emportant le bétail et brûlant les maisons, ont indiqué des habitants.

Enquête prévue

«Les habitants retournaient dans leurs villages après avoir chassé les bandits qui avaient attaqué Dangebe lorsque l'avion de chasse les a bombardés au moment où ils atteignaient le village de Tungar Kara», a déclaré Sa'idu Ibrahim, un habitant. «Nous avons récupéré 16 corps et emmené plusieurs autres personnes grièvement blessées à l'hôpital», a-t-il précisé.

«Seize corps ont été retrouvés, mais le bilan pourrait s'alourdir car les recherches se poursuivent ce matin», a estimé Bube Namare, un autre habitant. Sollicitée par l'AFP, l'armée n'a pas immédiatement répondu.

Les autorités nigérianes «doivent mener une enquête immédiate et impartiale sur la frappe aérienne de samedi soir qui a tué au moins 20 personnes dans le village de Tungar Kara», a déclaré l'ONG Amnesty International sur son compte X dans la nuit. «Des dizaines de personnes blessées sont actuellement dans un état critique et n'ont pas accès à des soins médicaux», selon l'ONG.

Ce n'est pas la première fois que l'armée au Nigeria fait des victimes civiles en luttant contre les groupes criminels ou jihadistes. En décembre 2023, une frappe aérienne a visé par erreur un rassemblement de fidèles musulmans à Tudun Biri (Etat de Kaduna, nord-ouest), faisant au moins 85 morts. En janvier 2017, au moins 112 personnes ont été tuées lorsqu'un avion de chasse a frappé un camp abritant 40'000 personnes déplacées par les violences djihadistes à Rann, près de la frontière avec le Cameroun.