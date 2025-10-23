Le musée du Louvre change discrètement un slogan après le spectaculaire cambriolage de dimanche. L'invitation à «s'évader au Louvre» disparaît du site internet. Il faut dire qu'il y a mieux, quand deux voleurs viennent de souligner de graves failles de sécurité.

Après le spectaculaire vol des bijoux, le musée change de slogan

Un journaliste a vu un petit changement sur le site du Musée du Louvre. L'invitation à s'évader laisse place à un slogan sobre. Photo: Capture d'écran / X

Léo Michoud Journaliste Blick

Il y a des changements de slogan qui font plus plaisir. «Evadez-vous au Louvre», invitait le musée parisien sur son site internet jusqu’à la semaine dernière. Mais depuis, un petit évènement – impliquant lui aussi une forme d’évasion – est venu chambouler la communication de l’institution.

Ce dimanche 19 octobre, deux cambrioleurs armés de tronçonneuses se sont introduits dans la galerie d’Apollon pour dérober les bijoux. Ils ont pu repartir d’où ils étaient venus, par la fenêtre via un monte-charge. Ce jeudi, un journaliste de BFMTV a fait remarquer que la page d’accueil du site a été modifiée.

Un slogan plus sobre

Fini l’invitation à l’évasion, le texte est plus sobre: «Musée du Louvre». Le site «Wayback Machine», qui archive le web, permet de se rendre compte du discret subterfuge. L’ancien slogan avait été lancé fin mars 2021, dans un communiqué de presse, en même temps qu’un nouveau site internet.

La directrice du musée le plus visité au monde, Laurence des Cars, a dû reconnaître mercredi des failles de sécurité importantes dans la surveillance du Louvre. Des mesures de renforcement sont envisagées, tandis que les malfrats courent toujours avec leur butin «inestimable» – mais estimé à 88 millions d’euros.