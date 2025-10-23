Une vidéo de la fuite des braqueurs du Louvre circule sur les réseaux sociaux.
Photo: Capture d'écran / X
Luisa GambaroJournaliste
Les premières images montrant la fuite des braqueurs du Louvre circulent sur Internet. Dans cette vidéo, les deux voleurs de bijoux apparaissent à bord du fameux monte-charge, ce dimanche 19 octobre à 9h37, juste après le vol dans le musée.
