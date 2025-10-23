DE
Une nouvelle vidéo montre les cambrioleurs du Louvre s'échapper du musée
Descente en monte-charge:Une nouvelle vidéo montre les cambrioleurs du Louvre s'échapper du musée

Descente en monte-charge
Une vidéo inédite montre les braqueurs du Louvre en fuite

Une vidéo de la fuite des braqueurs du Louvre circule sur les réseaux sociaux. L'extrait montre les deux voleurs descendre du musée à bord du monte-charge, le dimanche 19 octobre à 9h37.
Une vidéo de la fuite des braqueurs du Louvre circule sur les réseaux sociaux.
Photo: Capture d'écran / X
Les premières images montrant la fuite des braqueurs du Louvre circulent sur Internet. Dans cette vidéo, les deux voleurs de bijoux apparaissent à bord du fameux monte-charge, ce dimanche 19 octobre à 9h37, juste après le vol dans le musée.

