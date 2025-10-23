Une vidéo de la fuite des braqueurs du Louvre circule sur les réseaux sociaux. L'extrait montre les deux voleurs descendre du musée à bord du monte-charge, le dimanche 19 octobre à 9h37.

Une vidéo inédite montre les braqueurs du Louvre en fuite

Une vidéo de la fuite des braqueurs du Louvre circule sur les réseaux sociaux. Photo: Capture d'écran / X

Luisa Gambaro Journaliste

Les premières images montrant la fuite des braqueurs du Louvre circulent sur Internet. Dans cette vidéo, les deux voleurs de bijoux apparaissent à bord du fameux monte-charge, ce dimanche 19 octobre à 9h37, juste après le vol dans le musée.

