La présidente du Louvre, Laurence des Cars, a confirmé avoir présenté sa démission à la ministre française de la Culture, qui l'a refusée. Elle a par la même occasion contesté les accusations de dépenses excessives dont elle faisait l'objet..

La présidente-directrice du Louvre, Laurence des Cars, a confirmé mercredi avoir présenté sa démission dimanche, quelques heures après le vol des joyaux, à la ministre de la Culture Rachida Dati. Cette dernière l'a refusée.

«Dimanche dernier, après avoir constaté aux côtés de la ministre de la Culture et du ministre de l'Intérieur, les conséquences de la terrible attaque que nous venions de subir, j'ai présenté à la ministre de la Culture en responsabilité ma démission. Elle l'a refusée», a-t-elle déclaré devant la commission de la culture du Sénat.

Autre polémique en toile de fond

«Il y a eu beaucoup de dérives dans la presse ces jours-ci et des attaques personnelles qui me meurtrissent», a par ailleurs déclaré Laurence des Cars, qui dirige le Louvre depuis 2021. Elle faisait référence à des accusations de «dépenses inconsidérées», en particulier pour des travaux de salle à manger, évoquées par «Le Canard enchaîné».

«Cette salle de réunion n'est pas réservée à l'usage exclusif de la présidence du Louvre, elle n'est en aucun cas ma salle à manger personnelle», a-t-elle affirmé. Laurence des Cars a affirmé qu'elle avait «décidé de ne pas occuper l'appartement de fonction» alloué à la présidence du musée, qui a été réaffecté à une résidence d'artiste.

«Je suis une fonctionnaire. Je crois servir mon pays et la culture du mieux que je peux», a-t-elle ajouté.