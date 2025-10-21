Le vol spectaculaire de bijoux, dimanche, au musée du Louvre à Paris a causé un préjudice estimé à 88 millions d'euros, selon la procureure de Paris Laure Beccuau. Ce montant ne reflète que la valeur économique, le préjudice historique étant inestimable.

Le montant du préjudice causé par les braqueurs du Louvre est connu

Le montant du préjudice causé par les braqueurs du Louvre est connu

Le Louvre a subi un braquage spectaculaire dimanche. Photo: Getty Images

La procureure de Paris Laure Beccuau a indiqué mardi soir que le préjudice du spectaculaire vol de bijoux au Louvre dimanche a été évalué par la conservatrice du musée à 88 millions d'euros. Ce chiffre ne concerne que le volet économique.

«Le préjudice a été estimé par la conservatrice du Louvre à 88 millions d'euros.» Il s'agit d'une une somme «extrêmement spectaculaire» mais qui «n'a rien de parallèle et de comparable au préjudice historique», a ajouté sur RTL la procureure, précisant que les malfaiteurs «ne gagneront pas» cette somme «s'ils avaient la très mauvaise idée de fondre ces bijoux».

Développement suit.