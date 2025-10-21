Le Louvre a subi un braquage spectaculaire dimanche.
Photo: Getty Images
La procureure de Paris Laure Beccuau a indiqué mardi soir que le préjudice du spectaculaire vol de bijoux au Louvre dimanche a été évalué par la conservatrice du musée à 88 millions d'euros. Ce chiffre ne concerne que le volet économique.
«Le préjudice a été estimé par la conservatrice du Louvre à 88 millions d'euros.» Il s'agit d'une une somme «extrêmement spectaculaire» mais qui «n'a rien de parallèle et de comparable au préjudice historique», a ajouté sur RTL la procureure, précisant que les malfaiteurs «ne gagneront pas» cette somme «s'ils avaient la très mauvaise idée de fondre ces bijoux».
Développement suit.