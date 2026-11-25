Le judoka et candidat Teddy Riner a dénoncé mercredi l'envoi de soldats français en Ukraine pour des missions non-combattantes. Il estime que la France ne devrait pas s'impliquer dans une guerre qui n'est «pas la sienne».

ATS Agence télégraphique suisse

«C'est pas notre guerre»: le candidat à la présidentielle Teddy Riner a critiqué mercredi le déploiement de soldats français en Ukraine pour des missions non-combattantes, une décision qu'il a dit ne pas comprendre. Interrogé au Salon des maires sur les dates de l'élection présidentielle de 2027, le champion de judo a estimé qu'il faudrait «les avancer» car «l'actualité fait que ça sent pas bon».

«Ce qui sent pas bon, c'est aujourd'hui ce qui est en train de se préparer par rapport à la Russie. Ça sent pas bon, on envoie des troupes en Ukraine sans qu'on soit au courant», a-t-il dit au journaliste indépendant Paul Larrouturou, qui a publié l'échange sur X. «Je ne comprends pas qu'on envoie des troupes en Ukraine alors que ce n'est pas notre guerre», a ajouté Teddy Riner.

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Le judoka a ensuite semblé se reprendre, disant vouloir être «cette personne qui fédère» pour «mettre fin à cette guerre» s'il était élu président. Il faisait référence au déploiement de petits contingents de soldats français en Ukraine pour former des militaires ukrainiens et participer à l'entretien des matériels.

Leur mission exclut toute action de combat, avait déclaré mi-novembre à l'AFP une source ayant connaissance du dossier, confirmant des informations révélées par RFI.

Autre son de cloche pour Attal

Interrogé au même Salon des maires sur les propos de Teddy Riner, le candidat à la présidentielle Gabriel Attal a défendu le soutien de la France à l'Ukraine. «Le soutien à l'Ukraine, c'est pas un soutien humanitaire. C'est la défense de nos intérêts en France et en Europe. Parce qu'on le sait, après l'Ukraine, il y a l'Union européenne. Et la Russie, si elle réussit à prendre le contrôle de l'Ukraine, s'en prendra (...) à des pays» de l'UE, a affirmé le patron de Renaissance.

Les autorités françaises se sont toujours défendues de vouloir s'engager dans les combats sur le sol ukrainien tant que dure la guerre. Ce déploiement, vu d'un très mauvais oeil par Moscou, avait également été critiqué par le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, qui avait estimé que la France ne peut «en aucun cas devenir cobelligérant en Ukraine».