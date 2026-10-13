L'alerte sur la cyberattaque visant les installations frigorifiques de supermarchés français s'intensifie. Des équipements Copeland, en plus de Danfoss, sont concernés et des attaques seraient encore en cours.

De nouvelles installations frigorifiques de supermarchés touchées par la cyberattaque

De nouvelles installations frigorifiques de supermarchés touchées par la cyberattaque

AFP Agence France-Presse

Outre les systèmes du fabricant danois Danfoss, ceux de l'américain Copeland sont aussi concernés par la cyberattaque qui vise les installations frigorifiques de certains supermarchés français, selon l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi).

Cette dernière a émis mardi une autre alerte de sécurité, en ajoutant deux références d'équipements de cette société américaine.

Sollicités par l'AFP, Coopérative U a confirmé utiliser des appareils de ce fabricant tandis que le Groupement Mousquetaires a déclaré qu'il «n'y avait rien à signaler sur ce sujet aujourd'hui».

Également contactés, Carrefour, Monoprix et E.Leclerc n'avaient pas répondu dans l'immédiat. «Des campagnes d'attaques sont probablement toujours en cours visant ces équipements», a averti l'Anssi dans son alerte, visible sur son site.

Dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs enseignes françaises de supermarchés ont été la cible d'une cyberattaque «inédite» visant leurs installations frigorifiques, suscitant des craintes en matière de sécurité alimentaire.

Au moins 300 points de vente Intermarché/Netto, moins d'une centaine du réseau de Coopérative U, «plusieurs magasins» du groupement E.Leclerc, 80 supermarchés Carrefour et une trentaine de Monoprix sont concernés par cette attaque, ont confirmé à l'AFP ces distributeurs.