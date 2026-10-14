Vainqueur de la primaire sociale-démocrate, Raphaël Glucksmann ne franchirait pas pour autant le premier tour. Les sondages publiés mercredi placent Marine Le Pen largement en tête et soulignent une forte incertitude.

Un sondage place Jean-Luc Mélenchon au coude-à-coude avec un rival

Un sondage place Jean-Luc Mélenchon au coude-à-coude avec un rival

AFP Agence France-Presse

Raphaël Glucksmann ne parviendrait à se hisser au second tour de la présidentielle dans aucune des hypothèses testées par le premier sondage réalisé après la primaire sociale-démocrate de dimanche, publié mercredi par Ifop-Fiducial pour LCI et Sud-Radio.

Raphaël Glucksmann serait crédité de 13,5% à 16% des voix au premier tour. L'hypothèse la plus favorable pour le député européen serait une candidature de Gabriel Attal pour le bloc central. Dans ce cas de figure, Raphaël Glucksmann (16%) talonnerait Jean-Luc Mélenchon (17%).

Dans cette même étude, le candidat insoumis serait en ballottage défavorable face à Édouard Philippe, à 16%, contre 18% pour l'ancien Premier ministre, laissant Raphaël Glucksmann plus loin derrière (13,5%).

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Ce sondage a été mené auprès d'un échantillon de 1390 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d'un échantillon de 1525 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est située entre 1,1 et 2,5 points.

Marine Le Pen en tête

Dans un autre sondage publié un peu plus tôt mercredi par Odoxa pour Public Sénat, le Nouvel Obs et la presse régionale, Jean-Luc Mélenchon se hisserait au second tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen quel que soit leur adversaire du bloc central, dans un duel que la candidate d'extrême droite remporterait largement.

L'étude, réalisée avant la victoire de Raphaël Glucksmann à la primaire sociale-démocrate dimanche, place le leader Insoumis à 18% au premier tour, juste devant Édouard Philippe (17%), dans l'hypothèse où le maire du Havre serait bien candidat.

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Dans l'autre hypothèse testée par Odoxa, avec Gabriel Attal candidat à la place d'Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon récolterait 18,5% des voix, contre 11% pour l'ancien ministre de l'Éducation. En tête, Marine Le Pen récolterait respectivement 37 % et 38% selon l'hypothèse retenue.

Au second tour, la candidate d'extrême droite l'emporterait très largement face à Jean-Luc Mélenchon, à 68 %, contre 32 % pour le leader de la gauche radicale.

Une grande partie des électeurs indécis

«L'incertitude est encore grande étant donné qu'une grande partie des électeurs qui comptent aller voter au second tour sont encore indécis», précise Odoxa.

Marine Le Pen l'emporterait également dans l'autre hypothèse testée par le sondage, face à Édouard Philippe au second tour, mais avec un écart beaucoup plus réduit: le maire du Havre récolterait 47% des suffrages, bénéficiant d'un report de voix plus avantageux que le leader de LFI.

Dans cette étude, Raphaël Glucksmann est crédité (avant sa victoire de dimanche donc) d'environ 10% des voix au premier tour, quand sa concurrente écologiste, Marine Tondelier, réaliserait environ 3% des suffrages.

A droite, la performance de Bruno Retailleau dépendrait fortement du candidat du bloc central : dans l'hypothèse Philippe, le sénateur LR n'est crédité que de 6,5% des voix, contre 9% si Gabriel Attal devait être candidat du centre. Un sondage, comme toute enquête d'opinion, est une photographie du moment sans valeur prédictive.

Enquête réalisée en ligne du 24 septembre au 7 octobre auprès d'un échantillon de 12.005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est située entre 0,6 et 1,2 point.