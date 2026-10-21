La police a tenté mardi de remettre une convocation au député LFI Raphaël Arnault à Lyon, liée à une enquête sur la mort d’un militant en février, selon une source proche du dossier.

AFP Agence France-Presse

La police voulait remettre une convocation au député LFI Raphaël Arnault et non l'interpeller à sa descente du train mardi comme l'a affirmé La France insoumise, a assuré mercredi à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information du Parisien. Cette convocation est liée à l'enquête relative à la mort de Quentin Deranque, un militant identitaire tué en février lors d'affrontements à Lyon avec la Jeune Garde, a-t-on ajouté de même source.

Raphaël Arnault est le fondateur de la Jeune Garde, un mouvement «antifa» dissous depuis. Mardi, dans un communiqué, LFI a dénoncé «un coup monté après plusieurs déclarations du Premier ministre (Sébastien Lecornu) visant nommément le député».

Mauvaise rame de train

La France insoumise avait écrit que son député du Vaucluse «aurait été la cible d'une tentative d'interpellation policière planifiée sur les quais de la gare de Lyon, à sa descente du train». Cette tentative «n'aurait échoué qu'en raison d'une erreur de la police quant à la rame dans laquelle voyageait le député Insoumis», avait ajouté le parti.

Interrogé par l'AFP sur les raisons d'une remise de convocation en mains propres à la descente d'un train, la source proche du dossier fait valoir que certaines personnes font tout pour échapper à une convocation.