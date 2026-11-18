Sept hommes sont jugés à Paris pour des publications misogynes et haineuses sur le canal Telegram Femmeblancherie. Ce procès marque une première en France contre un groupe masculiniste en ligne accusé de promouvoir des discours extrémistes.

Procès inédit de sept masculinistes à Paris, une première pour cette mouvance misogyne

Procès inédit de sept masculinistes à Paris, une première pour cette mouvance misogyne

AFP Agence France-Presse

Sept masculinistes comparaissent mercredi et jeudi devant le tribunal judiciaire de Paris pour des publications diffusées sur le canal Telegram Femmeblancherie, relayant des propos misogynes, racistes, antisémites et des références nazies.

Ce premier procès ouvre une procédure collective d'ampleur autour d'un groupe masculiniste en ligne : au total, 34 membres du canal doivent être jugés au cours de plusieurs audiences jusqu'au 6 janvier 2027, après l'interpellation et l'audition de 45 personnes en juin.

Suprématie masculine

Apparu dans les années 1980 en réaction au féminisme, le masculinisme défend la suprématie masculine et accuse les femmes d'être à l'origine d'une dégradation des conditions de vie des hommes.

«Ces audiences visent à mettre en lumière cette nouvelle forme de haine à l'égard des femmes, à éviter les passages à l'acte à leur encontre et à inciter les associations et les internautes à saisir la justice pour ce type de faits», estime la procureure de Paris, Laure Beccuau, dans une citation transmise à l'AFP par le parquet.

Âgés de 26 à 54 ans, les sept prévenus sont poursuivis pour plusieurs infractions commises entre 2024 et 2025, notamment injures publiques à raison du sexe, de l'origine, la provocation à la discrimination et la haine ainsi qu'à l'apologie des crimes contre l'humanité.

«Humour noir»

L'enquête a été ouverte en décembre 2025 par le Pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH) du parquet de Paris, après des recherches en sources ouvertes menées par l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité (OCLCH). Selon le parquet, la plateforme Telegram a répondu aux réquisitions des enquêteurs, permettant d'identifier plusieurs utilisateurs du canal qui comptait 1758 abonnés dont deux administrateurs.

Dans le dossier concernant Victor.C, que l'AFP a consulté, plusieurs publications faisant référence à Adolf Hitler, ainsi que des propos visant des responsables politiques et des femmes lui sont reprochés et seront examinés à l'audience. L'autre administrateur, Benjamin.R, a tenu des propos à caractère raciste, antisémites, des messages hostiles aux femmes et aux personnes LGBT+ ainsi que des appels à brûler des personnes.

La plupart des personnes entendues «ont reconnu être les auteurs des publications, mais ont invoqué un humour noir, ou avoir écrit sous l'effet de l'alcool ou l'agacement», selon le parquet.

Une ligne de défense que connaît bien Me Mathilde Evenou, avocate de la Fondation des Femmes, une des associations représentant la partie civile : «Ils disent que c'était pour rire mais ils ont en réalité des convictions misogynes plus profondes, notamment l'idée que les femmes ne devraient ni voter ni travailler.» L'avocate évoque un phénomène de surenchère collective : certains prévenus auraient expliqué avoir publié des messages «pour rester dans le ton», évoquant un «effet de meute».

Menace terroriste

Les associations parties civiles, parmi lesquelles Féministes contre le cyberharcèlement, Point de Contact, #StopFisha et Fondation des femmes, entendent notamment défendre devant le tribunal le caractère public et accessible de ce type de canal et interroger les conséquences des propos tenus. Pour elles, ce procès doit permettre d'éviter un «continuum de violences», dérivant vers des actes dans la vie réelle.

Un rapport sénatorial publié en juin appelle à ériger la lutte contre le masculinisme au rang d'enjeu majeur des politiques publiques pour combattre un «poison» se diffusant de manière insidieuse via les réseaux sociaux. En France, la menace terroriste masculiniste est suivie de près par le renseignement intérieur (DGSI), qui a «une dizaine d'individus susceptibles de radicalisation violente» dans son viseur, selon le même rapport.

En juillet 2025, le Parquet national antiterroriste avait mis en examen un lycéen de 18 ans soupçonné de vouloir attaquer des femmes avec des couteaux, une première concernant une personne se revendiquant «incel» (un célibataire involontaire qui juge les femmes responsables de son célibat).