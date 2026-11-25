Déjà visé par une trentaine de plaintes pour violences sexuelles, Patrick Bruel fait l’objet d’une nouvelle plainte pour viol. La plaignante dénonce des faits qui remonteraient à 2006, en marge d’un spectacle des Enfoirés à Lyon.

Solène Monney Journaliste Blick

Les accusations de violences sexuelles contre Patrick Bruel continuent de s’accumuler. Selon des informations révélées ce mercredi 25 novembre par Mediapart et confirmées par franceinfo, une nouvelle plainte pour viol a été déposée le 19 octobre à Nanterre.

Agée de 48 ans, la plaignante affirme avoir été violée par le chanteur en février 2006, en marge d'un spectacle des Enfoirés à Lyon. Patrick Bruel l’aurait invitée dans sa chambre d’hôtel sous prétexte de lui faire écouter son nouveau single. Elle avait alors 27 ans, travaillait comme correspondante locale pour un quotidien du Rhône et était en couple avec un artiste invité au spectacle.

«Je culpabilisais tellement»

La plaignante explique l’avoir «suivi naïvement». Une fois dans la chambre, le chanteur lui aurait «tout de suite sauté dessus». Elle indique également à Mediapart: «Je me souviens que ça s'est passé rapidement, que je n'ai rien dit. Je culpabilisais tellement que, pour moi, c'était moi qui étais fautive. Je n'avais pas mesuré qu'il s'agissait d'un viol.»

Elle accuse aussi Patrick Bruel de l’avoir «manipulée» en feignant par la suite d’entretenir une «relation 'amicale'» avec elle pour éviter tout soupçon. Interrogés par les deux médias français, les avocats de l’artiste indiquent que leur client réserve ses réponses à la justice si celle-ci est saisie de cette plainte.

Des accusations aussi en Suisse

Visé par une trentaine de plaintes pour violences sexuelles, dont quatre déposées par des femmes qui étaient mineures au moment des faits dénoncés, Patrick Bruel est déjà mis en examen dans quatre affaires.

Il bénéficie du statut de témoin assisté dans quatre autres dossiers, dont l’un concerne des accusations de harcèlement sexuel à Nyon en 2019. Le chanteur de 67 ans conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et reste présumé innocent.