Une propriété de Patrick Bruel a été la cible de feux criminels dans le sud de la France. Un incident survenu cet été alors que le chanteur était déjà visé par de nombreuses accusations de viol.

Des pyromanes ciblent une maison de Patrick Bruel dans le Vaucluse

Des pyromanes ciblent une maison de Patrick Bruel dans le Vaucluse

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Plusieurs départs de feu ont visé la propriété de Patrick Bruel, le 27 juillet dernier, à L'Isle-sur-la-Sorgue, dans le département français du Vaucluse. L'information, confirmée par une source judiciaire, a été révélée par le quotidien régional «Vaucluse matin».

Les sapeurs-pompiers avaient alors dû s'employer pour freiner la propagation des flammes et les empêcher d'atteindre la végétation. Une source judiciaire a confirmé le caractère criminel de l'incendie, assurant que la cible était bel et bien la propriété du chanteur de 67 ans.

Motivations inconnues

Aujourd'hui encore, de nombreuses traces sont visibles sur les lieux de l'incendie. Outre les arbres ravagés par les flammes, une couche de cendres noircit toujours le sol de la propriété du chanteur de 67 ans.

Cet incident, dont les motivations demeurent inconnues à ce stade, survient alors que l'artiste français est sous le coup de quatre mises en examen pour des infractions à caractère sexuel, notamment un viol et une tentative de viol. Patrick Bruel est par ailleurs visé par 32 plaintes, dont l'une pour un viol présumé commis à l'Isle-sur-la-Sorgue en 2015.

Après avoir renoncé à se produire dans les festivals l'été dernier, le chanteur a annoncé le 1er septembre l'annulation de sa tournée. Toutes ses dates en Suisse romande ont été déprogrammées.