Un policier accusé d'avoir tué Nahel Merzouk en juin 2023 à Nanterre sera jugé pour meurtre, a tranché la Cour d'appel de Versailles mardi.

AFP Agence France-Presse

La Cour d'appel de Versailles a ordonné mardi que le policier mis en cause pour avoir tué Nahel Merzouk en juin 2023 lors d'un contrôle routier à Nanterre soit jugé devant la Cour d'assises des Hauts-de-Seine pour meurtre, selon un communiqué de la juridiction. La Cour a retenu l'existence de «charges suffisantes» à l'encontre de l'accusé et écarté le «fait justificatif soulevé par la défense», a-t-elle détaillé.

Sa décision, qui pourra faire l'objet de nouveaux recours, survient après une série de rebondissements judiciaires dans ce dossier devenu symbole de violences policières. Le 27 juin 2023, Nahel Merzouk, 17 ans, est tué à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, d'une balle tirée à bout portant par Florian M. lors d'un contrôle routier. La scène, filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux, a entraîné plusieurs nuits de violences à travers la France.

Après deux ans d'enquête, deux juges d'instruction ont ordonné le renvoi du fonctionnaire devant la Cour d'assises des Hauts-de-Seine pour meurtre, conformément aux réquisitions du parquet de Nanterre. Contestant la décision, Florian M., qui a effectué cinq mois de détention provisoire avant d'être remis en liberté, avait fait appel.

Faits requalifiés

En mars, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles a décidé de requalifier les faits et ordonné que le policier soit renvoyé devant la Cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine sous la qualification moins grave de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, suscitant l'émoi des parties civiles.

Dans leur arrêt, les magistrats ont estimé les charges «insuffisantes» pour établir l'intention homicide de Florian M. Ils ont par ailleurs confirmé le non-lieu pour le second policier présent lors de l'intervention.

Mais cette requalification des faits n'a satisfait personne: le parquet général, les parties civiles et la défense, qui espère un non-lieu, se sont pourvus en cassation. Dans un nouveau rebondissement, la Cour de cassation a annulé en juin la requalification des faits, rouvrant la voie à un possible procès de Florian M. pour meurtre. Elle a par ailleurs validé le non-lieu pour l'autre fonctionnaire.

Prenant le contre-pied de la décision de la Cour d'appel, la plus haute juridiction française, qui juge le seul respect du droit et non le fond des dossiers, a estimé que la juridiction n'avait «pas justifié sa décision» de requalifier les faits. L'affaire a donc été renvoyée devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles qui, autrement composée, s'est à nouveau penchée sur l'intention homicide imputée à Florian M. lors d'une audience en septembre.