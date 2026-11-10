Journalistes frappés en manif à Paris: vague de plaintes contre la police

Des journalistes dénoncent une montée des violences policières lors de manifestations en France. Plusieurs ont porté plainte après avoir été blessés, évoquant des zones de guerre. Le ministre de l'Intérieur recevra les syndicats jeudi.

AFP Agence France-Presse

Sac à dos siglé presse maculé de sang, artère fémorale d'un photographe sectionnée: les journalistes s'inquiètent et multiplient les plaintes pour dénoncer des violences des forces de l'ordre lors des récentes manifestations, devenues «des zones de guerre».

Pierre Jacquemain, responsable de la rédaction de Politis, a «l'habitude» de s'inquiéter «pour les journalistes dans des zones de guerre» mais regrette «aujourd'hui» de devoir s'angoisser «pour couvrir des choses qui se passent sur le territoire français». «Il va falloir redoubler de vigilance parce que je pense que ces violences systémiques contre des journalistes risquent de continuer», appuie-t-il aux côtés de sa reporter Céline Martelet.

«Plaie abondante et saignante»

Cette dernière a témoigné mardi au cabinet parisien de son avocate d'au moins «huit coups de matraque» reçus le 5 novembre lors d'une dispersion de manifestation à Paris par les forces de l'ordre alors qu'elle arborait son brassard presse. Un coup sur un côté de son crâne a notamment provoqué une «plaie abondante et saignante» selon Me Chirinne Ardakani, «maculant de sang» le sac à dos de Cerise Sudry-Le Dû (collectif Divergences) à ses côtés.

Cette dernière a notamment été touchée par un coup de matraque sur une épaule, alors qu'elle portait son casque siglé presse, tout comme son sac à dos. Céline Martelet décrit un membre des forces de l'ordre qui a «frappé deux femmes (elle et Mme Sudry-Le Dû, ndlr), avec la volonté de leur faire mal et de les abîmer».

«Systémisme» de violences

«C'est inquiétant quand une police n'a plus peur de la presse et des plaintes qui peuvent arriver», insiste-t-elle. La direction de l'AFP a dénoncé la semaine dernière «les violences commises par les forces de l'ordre contre ses journalistes lors des manifestations»: à ce jour un de ses journalistes a porté plainte.

Les deux journalistes de Politis et Divergences ont, elles, déposé plainte auprès de la procureure de la République de Paris pour «violences volontaires», «aggravées» car venant d'une «personne dépositaire de l'autorité publique», dont «on attend un comportement exemplaire» expose Me Ardakani lors de ce point presse.

L'hebdomadaire Politis, représenté par Me Arié Alimi, a de son côté porté plainte lundi auprès de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) «pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique en réunion et avec armes» et «pour entrave à la liberté de la presse» vis-à-vis de sa reporter.

Mmes Martelet et Sudry-Le Dû ont été imitées par la plainte collective d'une dizaine d'autres journalistes de toute la France, a présenté Me Louise El Yafi, également présente au point presse. «Il s'agit d'une dizaine de journalistes indépendants, pour le moment, mais leur nombre va sans doute augmenter».

Ces journalistes viennent de «Montpellier, Bordeaux, Rennes ou Toulouse, par exemple», a poursuivi cette avocate qui dénonce «un systémisme» de «violences aggravées et entraves à la liberté d'exercer le métier de journalistes» de la part des forces de l'ordre. L'avocate recense ainsi «coups de poing ou injures».

«Mutilation ou infirmité»

Cette plainte collective a été déposée auprès de la procureure de la République à Paris car «il y a trop de points communs et il ne faudrait pas que la procédure se disperse». Elle est soutenue par une intersyndicale de presse SNJ, SNJ-FO, SNJ-CFDT et SNJ-CGT, a ajouté l'avocate. «Aujourd'hui, quand on va en manifestation, très clairement, c'est une zone de guerre», assène Khadija Toufik, reporter indépendante, une des plaignantes de la procédure collective.

«Je le dis avec beaucoup de certitude, puisque j'ai travaillé pendant deux ans et demi en Palestine, en Cisjordanie occupée», met-elle en avant, relatant avoir été bousculée et intimidée par deux membres des forces de l'ordre à Toulouse le 5 novembre. Certaines blessures de journalistes ressemblent en effet à celles de champs de bataille.

Dans un autre dossier, Me Alimi a porté plainte récemment pour «tentative d'homicide volontaire» après que Ahmed B., photographe, a été touché à «l'artère fémorale», sectionnée, par un «tir de grenade» policière le 17 octobre. Le parquet de Paris avait indiqué à l'AFP avoir ouvert une enquête confiée à l'IGPN. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez recevra jeudi les syndicats de journalistes dont le SNJ, ainsi que l'organisation Reporters sans frontières (RSF).