Un homme a été retrouvé mort samedi dans le Rhône, près de Lyon, les pieds et les poings liés. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour meurtre afin de déterminer les circonstances exactes du décès.

Un homme a été trouvé mort pieds et poings liés samedi dans le Rhône près de Lyon, a annoncé lundi à l’AFP le parquet de Lyon, qui a ouvert une enquête pour meurtre.

Le cadavre a été découvert en fin d’après-midi, partiellement immergé près d’un pont reliant Villeurbanne à Caluire-et-Cuire, deux villes limitrophes de Lyon, a précisé à l’AFP une source policière. Ses pieds et poings étaient liés, selon cette dernière et le parquet.

Trottinette retrouvée

Une trottinette pouvant lui appartenir ainsi que ses documents d’identité ont été découverts sur la berge, a précisé la source policière. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon du chef de meurtre et confiée à la Direction interdépartementale de la Police nationale (DIPN).

Des investigations ainsi que les examens médico-légaux ordonnés par le parquet «visent à préciser les circonstances et les causes exactes de ce décès», notamment s’il est «consécutif à l’intervention d’un tiers».