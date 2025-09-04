La confiance des Français envers Emmanuel Macron et François Bayrou atteint un niveau historiquement bas, selon deux sondages récents. Seuls 15% des Français font confiance au Président, tandis que le Premier ministre ne recueille que 14% d'opinions favorables.

La méfiance des Français envers Macron et Bayrou est en chute libre

Les Français font de moins en moins confiance à Emmanuel Macron et son Premier ministre François Bayrou pour résoudre la crise que traverse actuellement la France, battant leur record d'impopularité, selon deux sondages publiés jeudi.

Selon un sondage de Verian pour Le Figaro Magazine, seulement 15% des Français déclarent faire confiance au Président, soit une chute brutale et inédite de six points par rapport à juillet 2025.

Il perd également la confiance de ses électeurs du premier tour en 2022 qui ne sont plus que 45% à lui être favorable (-14 points sur un mois), soit le plus bas niveau observé depuis son élection en 2017, selon un second sondage Elabe pour «Les Echos».

Un record historique

A quatre jours d'un vote à l'Assemblée nationale, l'avenir de François Bayrou ne semble tenir qu'à un fil alors que les oppositions, dont le Parti socialiste, ont déjà annoncé qu'elles ne voteraient pas lundi la confiance qu'il a sollicitée sur l'urgence à résorber la dette.

Les députés ne sont pas les seuls à ne plus croire en la capacité du chef du gouvernement à redresser le pays puisque la confiance des Français à son égard est également en recul, à 14% (-2 points), selon le sondage Verian. Soit le niveau le plus faible jamais observé pour un Premier ministre dans ce baromètre.

Les mauvaises faveurs de l'opinion publique au sujet du couple exécutif se répercutent inévitablement sur leurs partis. Le MoDem et Renaissance voient leur image se dégrader aux yeux des Français puisqu'ils ne recueillent respectivement plus que 17% et 14% d'opinion favorable.

Au contraire, la conjoncture politique actuelle profite au Rassemblement national, qui est de loin, le parti bénéficiant de la meilleure image (40%), selon cette même enquête.

Le RN tapi dans l'ombre

Jordan Bardella, président du parti à la flamme, enregistre une cote de popularité de 39%, un niveau record dans l'indicateur Elabe, qui le place devant Marine Le Pen (37%) et l'ancien Premier ministre et président du parti Horizons, Édouard Philippe (34%).

Dans cette même enquête le député François Ruffin, reste la personnalité la plus populaire (52%) auprès des électeurs de gauche et des écologistes, devant Fabien Roussel (50%), secrétaire national du Parti communiste.

Tandis qu'auprès des électeurs d'Emmanuel Macron, le chef du parti Renaissance Gabriel Attal reste en tête (72%) et que Bruno Retailleau, président des Républicains, remonte à la quatrième place (+ 2 points).

L'enquête Verian pour «Le Figaro Magazine» a été réalisée en ligne du 31 août au 2 septembre auprès d'un échantillon de 1000 personnes, représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, avec une marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.

L'enquête Elabe pour «Les Echos» a été réalisée par internet du 2 au 3 septembre auprès d'un échantillon de 1000 personnes, représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.