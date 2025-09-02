DE
Réunion de crise
Macron réunit Bayrou et les chefs de la coalition gouvernementale

Emmanuel Macron a réuni mardi à l'Elysée le Premier ministre François Bayrou et les chefs des partis de sa coalition. Cette réunion de crise intervient six jours avant un vote de confiance à l'Assemblée nationale qui pourrait entraîner la chute du gouvernement.
Publié: 14:13 heures
AFP Agence France-Presse

Emmanuel Macron a réuni mardi à l'Elysée pour déjeuner le Premier ministre François Bayrou et les chefs des partis membres de sa coalition gouvernementale, a affirmé à l'AFP l'entourage d'un participant.

Gabriel Attal (Renaissance), Edouard Philippe (Horizons) et Bruno Retailleau (Les Républicains) ont été conviés à cette réunion de crise à six jours d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale qui devrait déboucher sur la chute du gouvernement Bayrou, selon cette source confirmant une information du Figaro. L'Elysée n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

