Emmanuel Macron a réuni mardi à l'Elysée le Premier ministre François Bayrou et les chefs des partis de sa coalition.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse
Emmanuel Macron a réuni mardi à l'Elysée pour déjeuner le Premier ministre François Bayrou et les chefs des partis membres de sa coalition gouvernementale, a affirmé à l'AFP l'entourage d'un participant.
A lire aussi
Gabriel Attal (Renaissance), Edouard Philippe (Horizons) et Bruno Retailleau (Les Républicains) ont été conviés à cette réunion de crise à six jours d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale qui devrait déboucher sur la chute du gouvernement Bayrou, selon cette source confirmant une information du Figaro. L'Elysée n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.