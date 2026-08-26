Un buffet asiatique de Chambéry a été identifié comme source de légionellose en Savoie cet été. Sur 48 cas recensés entre le 1er juin et le 21 août, deux personnes sont décédées, dont un client du restaurant.

Un restaurant en France voisine a été une source de légionellose

Un restaurant en France voisine a été une source de légionellose

AFP Agence France-Presse

Un restaurant de Chambéry a été identifié comme une source de contamination de légionellose en Savoie, département touché par une recrudescence de cette infection au cours de l'été, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires.

Au total, 48 cas de légionellose, maladie qui touche le poumon, ont été recensés dans le département entre le 1er juin et le 21 août, et deux personnes en sont décédées, a expliqué l'Agence régionale de santé lors d'une conférence de presse à Chambéry.

Dans un premier temps, l'ARS avait évoqué un troisième décès, mais de nouvelles analyse ont montré que la personne n'avait pas contracté la bactérie légionelle, qui se transmet par l'inhalation de microgoutelettes d'eau.

«Aucun nouveau cas»

Trente des personnes contaminées ont fréquenté le même restaurant de Chambéry, de type buffet asiatique, dont un client est décédé. Les autorités ont identifié, avec la coopération de la direction de l'établissement, que la source de contamination se situait au niveau de la rampe d'une brumisation tournée vers de la nourriture.

Depuis la mise à l'arrêt de ce dispositif le 5 août, «aucun nouveau cas» n'a été relevé en lien avec l'établissement, a rapporté le Dr Anne-Sophie Ronnaux-Baron, responsable de la veille sanitaire à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

Il est peu courant d'arriver à identifier ainsi la source d'une surincidence de cas. Selon l'ARS, entre 200 et 400 cas de légionellose par an sont déclarés en Auvergne-Rhône-Alpes. La maladie est mortelle dans environ 10% des cas.



