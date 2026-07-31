Un ex-braqueur a avoué le meurtre d'Alain Chantaduc, 77 ans, retrouvé poignardé et brûlé le 28 juin à Eloyes, Vosges. Le crime serait lié à un trafic d'armes qui aurait mal tourné.

Un ex-braqueur avoue le meurtre d'un septuagénaire sur fond de trafic d'armes

Un ex-braqueur avoue le meurtre d'un septuagénaire sur fond de trafic d'armes

AFP Agence France-Presse

Un ancien braqueur a été mis en examen pour assassinat après avoir avoué le meurtre d'Alain Chantaduc, 77 ans, également connu de la justice, retrouvé dans une forêt des Vosges fin juin, a annoncé le procureur d'Epinal.

Son cadavre, présentant plusieurs coups de couteau et partiellement brûlé, avait été retrouvé le 28 juin par un promeneur dans une forêt de la commune d'Eloyes.

«L'autopsie du corps et les analyses génétiques ont très rapidement permis d'identifier la victime comme étant Alain Chantaduc, 77 ans», a expliqué le procureur d'Epinal, Frédéric Nahon, dans un communiqué envoyé vendredi à l'AFP.

«Dans un contexte de trafic d'armes»

Cet homme, originaire de Meurthe-et-Moselle, a purgé plus de 25 ans de détention. Il avait été condamné à perpétuité pour avoir tué en 1991 un gendarme auxiliaire de 19 ans qui tentait de l'interpeller après un braquage à Toulouse.

Les enquêteurs ont découvert que le septuagénaire «restait impliqué dans des faits de trafic d'armes et de munitions» et ont identifié son dernier contact, «avec qui il s'est déplacé sur Eloyes le jour des faits». Cet homme, une connaissance de la victime, a été plusieurs fois condamné pour des faits de vols à main armée.

Interpellé et placé en garde à vue par la section de recherches de Nancy, mardi, le suspect a avoué avoir tué Alain Chantaduc «sur les lieux mêmes de la découverte de cadavre, dans un temps très court et dans un contexte de trafic d'armes qui aurait mal tourné entre les deux protagonistes».

Il a été mis en examen jeudi des chefs d'assassinat en récidive légale et d'atteinte à l'intégrité du cadavre et placé en détention provisoire.