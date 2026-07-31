Une mère de 32 ans a été déférée ce vendredi à Avignon après la découverte de cinq corps de bébés dans son appartement à Orange. Une information judiciaire pour meurtre a été ouverte.

La mère des cinq bébés retrouvés morts à Orange a été présentée à un juge

La mère des cinq bébés retrouvés morts à Orange a été présentée à un juge

AFP Agence France-Presse

Après la découverte des dépouilles de cinq bébés morts dans un appartement à Orange, la mère a été déférée vendredi matin devant un juge d'instruction et son compagnon a été remis en liberté, a annoncé à l'AFP le parquet d'Avignon.

Cette femme de 32 ans est présentée «à un juge d'instruction du parquet d'Avignon ce matin en vue de sa mise en examen», selon la même source, précisant qu'une «information judiciaire pour meurtre» a été ouverte. Le compagnon a, lui, été relâché jeudi après une garde à vue.

La mère avait été interpellée mercredi à sa sortie d'hôpital et placée en garde à vue à Avignon. Elle avait été hospitalisée après avoir accouché dimanche chez elle d'un bébé en bonne santé.

Le compagnon, également âgé de 32 ans, a, lui, été remis en liberté jeudi après sa garde à vue, selon le parquet. C'est lui qui dans l'appartement familial du centre historique d'Orange avait retrouvé les dépouilles dans cinq boîtes: les ossements de quatre nourrissons et le corps d'un nouveau-né.

Il avait alors donné l'alerte et émis l'hypothèse de précédents dénis de grossesse de sa conjointe.

Deux enfants ont été recueillis par des proches

Il n'était pas présent au domicile lorsque sa compagne avait accouché dimanche, selon une source policière: il était sorti avec leurs deux autres enfants pour qu'elle se repose des douleurs au ventre dont elle se plaignait. Il avait trouvé le nouveau-né dans l'appartement à son retour.

Les deux premiers enfants du couple, âgés de 8 et 9 ans, ont été recueillis par des proches. Le parquet a saisi l'aide sociale à l'enfance (ASE) «afin que leurs services procèdent à une évaluation très rapide de leur situation». Il a ordonné le placement provisoire du nourrisson né dimanche, un petit garçon, en vue de la saisine d'un juge des enfants.

Dans la plus grave affaire française d'infanticide, Dominique Cottrez, une ancienne aide-soignante, a tué huit nouveau-nés dont les corps ont été découverts en 2010, enterrés dans le jardin de ses parents et dans son propre garage. Elle avait été condamnée en 2015, alors âgée de 51 ans, à neuf ans d'emprisonnement.