La journaliste et éditorialiste vient d'annoncer sa candidature à la présidentielle de 2027 en France. Une plaisanterie? Non. Grâce à sa notoriété médiatique, Natacha Polony croit pouvoir y arriver. Pas sûr que le pays en sorte gagnant.

Elle se voit déjà présidente de la France, grâce à la TV

Elle se voit déjà présidente de la France, grâce à la TV

En bref Natacha Polony, ancienne journaliste et intellectuelle, vient d'annoncer sa candidature à l’élection présidentielle française de 2027. Elle souhaite rassembler les électeurs déçus des partis traditionnels avec son mouvement lancé en septembre 2026

Polony revendique 60 000 personnes intéressées par son projet et bénéficie du soutien du mouvement République souveraine. Elle défend des idées souverainistes, la réindustrialisation et une critique de la mondialisation libérale

Sans expérience élective, elle doit encore structurer sa campagne et obtenir 500 parrainages pour valider sa candidature. Elle ambitionne de dépasser le clivage droite-gauche et incarner une alternative républicaine

Richard Werly Journaliste Blick

Sur le papier, son créneau peut séduire. Natacha Polony, 51 ans, est une nostalgique de la France d'hier qui ne cache pas son hostilité au libre-échange et ses grandes réticences vis-à-vis d'une Europe bien trop contraignante. La journaliste et éditorialiste française, connue pour ses apparitions à la télévision et à la radio, notamment dans l'émission grand public «On n'est pas couché» de Laurent Ruquier (2011-2014), a le talent qu'il faut pour raconter une histoire nationale positive, en ces temps de doute en France. Mais comment croire à ses chances politiques, alors qu'elle n'a ni parti, ni enracinement local, ni expérience élective?

Son modèle, bien sûr, est Emmanuel Macron. Lorsqu'il est élu pour la première fois président de la République en mai 2017, l'actuel chef de l'Etat français est un nouveau venu en politique. Enfin, pas tout à fait ! Macron, qui avait 39 ans à l'époque de sa première candidature à l'Elysée, avait conseillé François Hollande, le président socialiste sortant empêché de se représenter en raison de son impopularité.

Plus important: Macron avait exercé pendant deux ans les fonctions de ministre de l'Economie, centré sur l'attractivité pour les entreprises internationales. Son profil de «dirigeant» capable de gérer le pays n'avait donc rien à voir avec celui de cette journaliste dont le modèle politique est Jean-Pierre Chevènement. Soit un homme de gauche convaincu de l'importance de la place de l'Etat dans l'économie, et considéré comme «gaulliste» en raison de son intransigeance sur les questions d'autorité et de souveraineté.

L'importance des parrainages

Pourquoi cette aventure présidentielle qui risque fort de faire rapidement long feu? Plusieurs facteurs ont convaincu Natacha Polony, autrice de «La France corps et âme» (éd. Plon), de se lancer dans cette bataille qui ne deviendra réalité qu'après l'obtention des fameuses 500 signatures indispensables d'élus. Sans ces parrainages, qui doivent être déposés et validés par le Conseil constitutionnel, puis rendus publics, sa tentative s'arrêtera net, avec comme option probable le ralliement à l'un ou l'autre candidat.

Mais Natacha Polony y croit parce que, outre Macron, un autre nouveau venu en politique a réussi en 2022. Il se nomme Eric Zemmour, autre éditorialiste qu'elle connaît bien. Zemmour, de nouveau candidat pour 2027, avait obtenu 7,07% des suffrages au premier tour. Il avait pu lancer son parti «Reconquête», dont Sarah Knafo est aujourd'hui l'égérie. Il avait obtenu le remboursement de ses frais de campagne (il faut avoir au moins 5%).

Peu de femmes candidates

Alors, le cocktail Macron-Zemmour peut-il transformer le plomb journalistique Polony en or présidentiel? Une autre réalité la motive: l'absence de femmes candidates. A ce jour, tous les principaux candidats, sauf Marine Le Pen, grande favorite des sondages, sont des hommes. Or, pour cette agrégée de lettres modernes en 1999 – le graal intellectuel en France –, un temps enseignante en Seine-Saint-Denis (au nord de Paris), le jeu en vaut la peine. Avec comme mot d'ordre une rengaine tout de même éculée, parce qu'entonnée par tous alors que le pays se délite sous le poids d'une dette publique record: attachement à l'école, à la transmission des savoirs, à la méritocratie et à l'universalisme républicain.

Un autre homme pèse de tout son poids dans sa filiation politique: le gaulliste social Philippe Séguin, décédé en janvier 2010. Comme lui, Natacha Polony défend la souveraineté nationale, la réindustrialisation, les services publics et une critique de la mondialisation libérale. Mais à part les réseaux sociaux et sa revue «L'Audace», ses atouts électoraux sont minces. Sa décision traduit plutôt la volonté de profiter du roadshow élyséen qui lui donne une exposition médiatique. Arrivée en politique par la télévision, c'est aussi là que l'éditorialiste espère sans doute briller. Loin des électeurs.