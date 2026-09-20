Deux personnes sont mortes dimanche dans un accident de deltaplane survenu au décollage de la Coupe Icare. Le programme des activités aériennes de ce festival en Isère a été suspendu après le drame.

Deux morts dans un accident de deltaplane en Isère

Deux morts dans un accident de deltaplane en Isère

ATS Agence télégraphique suisse

Deux personnes sont décédées lors d'un accident de deltaplane survenu dimanche lors de la Coupe Icare, ont indiqué la préfecture de l'Isère (centre-est) et les organisateurs de ce festival annuel de sports aériens. L'accident s'est produit au moment du décollage.

«Toute la communauté est endeuillée. Deux pilotes deltistes en tandem viennent de perdre la vie lors d'un vol du matin», ont indiqué dans un communiqué les organisateurs de cette manifestation dédiée aux parapentes, deltaplanes, paramoteurs, ULM et autres montgolfières, qui se déroule chaque année à Saint-Hilaire et Lumbin, près de Grenoble.

«Le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) a été engagé ce dimanche matin vers 08h15 sur un accident de deltaplane survenu dans le cadre de la coupe Icare», a indiqué de son côté la préfecture de l'Isère, confirmant le bilan de deux morts.

«Une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble et confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens», précise-t-elle.

Selon une source proche du dossier, les victimes sont un quadragénaire, «pilote chevronné», et sa passagère. L'accident s'est produit au moment du décollage.

«Toutes nos pensées vont vers leurs proches et leurs familles», ajoutent les organisateurs, précisant que le programme des activités aériennes du jour est «suspendu».