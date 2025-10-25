Brigitte Macron traîne en justice dix de ses harceleurs

Dix personnes comparaissent à Paris pour cyberharcèlement sexiste envers Brigitte Macron. Le procès, qui se déroule lundi et mardi, implique des individus accusés de propos malveillants sur le genre et la sexualité de la Première dame française.

Elu, galeriste, enseignant, médium, ou encore informaticien: huit hommes et deux femmes vont être jugés lundi et mardi devant le tribunal correctionnel de Paris pour cyberharcèlement sexiste à l'encontre de Brigitte Macron, l'épouse du président français.

Ce procès intervient après que le couple présidentiel a engagé, fin juillet, des poursuites aux Etats-Unis pour diffamation, en lien avec une infox virale sur la transsexualité supposée de Mme macron.Les prévenus âgés de 41 à 60 ans sont soupçonnés d'avoir tenu à l'égard de Brigitte Macron de nombreux propos malveillants sur son «genre», sa «sexualité», assimilant sa différence d'âge avec son mari Emmanuel Macron – elle a 24 ans de plus que lui – à de la «pédophilie», selon le parquet de Paris.

L'enquête pour cyberharcèlement a été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) après une plainte déposée par Brigitte Macron le 27 août 2024, conduisant à plusieurs vagues d'interpellations, notamment en décembre 2024 et en février 2025. Sollicité par l'AFP, l'avocat de Brigitte Macron, Jean Ennochi, n'a pas donné suite, ni voulu dire si la première dame française serait présente ou absente à l'audience.

Parmi les prévenus, le publicitaire Aurélien Poirson-Atlan, 41 ans, connu et suivi sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de «Zoé Sagan». Son compte X, suspendu depuis, a fait l'objet de plusieurs plaintes et est souvent présenté comme lié aux sphères complotistes. Outre ses propos visant Brigitte Macron, «Zoé Sagan» est connu pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux les vidéos à caractère sexuel de Benjamin Griveaux, un lieutenant de M. Macron qui avait renoncé en février 2020 à briguer la mairie de Paris pour le parti présidentiel à la suite du scandale.

«Rebondir sur l'actualité»

La «médium», «journaliste» et «lanceuse d'alerte» de 51 ans, Delphine J., connue sous le pseudo d'Amandine Roy, sera également jugée. Elle a largement contribué à relayer la rumeur selon laquelle Brigitte Macron, née Trogneux, serait en réalité une femme transgenre dont le prénom de naissance était Jean-Michel. Delphine J. n'a fait que «rebondir sur l'actualité», selon son avocate Maud Marian, ajoutant qu'«aucun message n'a directement été adressé à Mme Macron.»

Condamnée pour diffamation en première instance en septembre 2024 par la justice française à payer plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts à Brigitte Macron et 5000 à son frère Jean-Michel Trogneux, elle a été relaxée en appel le 10 juillet dernier. Brigitte Macron et son frère se sont pourvus en cassation contre cette décision. L'écart d'âge de 24 ans entre les époux Macron explique en partie la propagation de cette rumeur qui s'est exportée bien au-delà du pays.

Née dès l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, l'infox transphobe est en particulier devenue virale aux Etats-Unis où le couple présidentiel a engagé cet été des poursuites contre la podcasteuse d'extrême droite Candace Owens, auteure d'une série de vidéos intitulée «Becoming Brigitte» ("Devenir Brigitte"). Plusieurs des personnes qui seront jugées à Paris pour cyberharcèlement ont relayé des publications de l'influenceuse MAGA. Sur une Une détournée du magazine Time, où Brigitte Macron apparaît en «homme de l'année», on peut lire le mot «Excellent».

Dans une autre publication, un prévenu relaie la présence de «2000 personnes» prêtes à aller faire du «porte-à-porte à Amiens (la ville du nord de la France dont le couple Macron est originaire, ndlr) pour y voir clair dans l'affaire Brigitte», promettant l'implication de blogueurs américains. Les prévenus encourent jusqu'à deux ans d'emprisonnement.