1/5 Depuis l'incident survenu au Vietnam, le couple présidentiel français multiplie les gestes d'affection. Photo: AFP

Richard Werly Journaliste Blick

Brigitte Macron se tait. Pas un mot. Pas une déclaration officielle. Pas un «off», ces propos lâchés devant les journalistes qui sont supposés ne pas les répéter. Bref, pas de riposte après la polémique mondiale suscitée par l’image de sa prétendue gifle à son mari, dans l’avion présidentiel, juste avant d’en descendre à Hanoï, au Vietnam.

Pourquoi tant de silence? Si la posture est digne, face à une sphère complotiste prête à tout depuis des années pour semer les pires rumeurs sur le couple présidentiel français, l’efficacité de cette stratégie reste à prouver. Sur l’internet, les vidéos virales de la gifle – qui n’en était pas une – continuent de tourner en boucle. Alors oui, pourquoi?

Brigitte Macron est déstabilisée

Officiellement, c’est le contraire. Depuis l’incident survenu au début de leur visite commune en Asie du sud-est (d’où ils reviendront ce dimanche 1er juin), Brigitte Macron (72) multiplie les gestes d’affection envers son mari (47). Elle tenait ainsi solidement le bras de son époux lors de leur arrivée à Jakarta, en Indonésie. Reste le choc: le geste de l’épouse du président, qui l’a repoussé des deux mains sur son visage à Hanoï, est impossible à oublier. Les promenades communes dans la capitale vietnamienne n’ont ensuite pas dissipé le malaise. L’ancienne enseignante, toujours très attentive à son apparence, se sent traquée. Elle préfère donc se murer.

Brigitte Macron est mal conseillée

C’est la thèse de ceux qui l’ont approché. Ils lui reprochent en particulier d’avoir trop soigné son image extérieure et sa communication, avec l’aide de la reine des paparazzis Mimi Marchand (tout juste condamnée à un an de prison avec sursis et 200 000 euros d’amende pour avoir exercé un chantage sur l’animatrice Karine Le Marchand, en menaçant de publier des photos de sa fille qui sortait de garde à vue en 2020). Pour les familiers de l’Elysée, Brigitte Macron paie le prix de n’avoir jamais cherché à être populaire. Elle s’est retrouvée coincée dans un rôle d’intellectuelle, très intéressée par les questions d’éducation. Elle n’a pas su, contrairement à Bernadette Chirac ou Danièle Mitterrand, exister en dehors de son mari.

Brigitte Macron a gagné en justice

Les complotistes les plus virulents accusent Brigitte Macron d’être en fait un homme. Elle aurait été «remplacée» par son frère Jean-Michel Trogneux, ce que qu’explique avec moult détails la journaliste Emmanuelle Anizon dans un livre «L’affaire Madame» (Ed Studio Fact). Ce délire a valu à deux femmes qui relayaient ces rumeurs, d’être condamnées pour diffamation en février 2023 par le tribunal de Lisieux (Calvados), puis en juin 2023 (à des peines moins sévères), par la cour d’appel de Caen. Une seconde condamnation, à nouveau pour diffamation, a été prononcée le 12 septembre 2024 pour avoir colporté «des accusations de détournement de mineur et de falsifications d’actes administratifs, portées à l’encontre de Brigitte Macron et de son frère, Jean-Michel Trogneux». Fin de l’histoire? Hélas non…

Brigitte Macron a un lourd passé familial

L’épouse du président français a toujours regretté, selon ses proches interviewés dans différents médias, d’avoir fait souffrir sa famille. Sa relation avec Emmanuel Macron, beaucoup plus jeune qu’elle, a longtemps été un secret très lourd à porter dans son clan familial d’Amiens, en Picardie. Parler en public de ces rumeurs? Au risque de réveiller de vieilles blessures. L’intéressée se souvient de l’émotion soulevée au Touquet, où elle a une propriété familiale, par son mariage célébré le 20 octobre 2007 à l’hôtel Westminster. «Brigitte veut protéger ses trois enfants» a plusieurs fois justifié l’animateur Stéphane Bern, un ami proche. Parler, ce serait réveiller trop de blessures.

Brigitte Macron attend 2027

La dernière affaire en date, avant celle de Hanoï, concernait l’une des filles de Brigitte Macron: Tiphaine Auzière, qui serait en couple avec Cyril Hanouna selon Paris Match. L’épouse du président en aurait été informée. Mais pour elle, tout cela sera bientôt du passé. En 2027, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter et il quittera l’Elysée. Brigitte espère que son calvaire sera terminé. Reste une question, souvent entendue: pourquoi ne pas apparaître publiquement avec son frère Jean-Michel, dont l’adresse a été publiquement dévoilée sur internet? Tous deux s’étaient toutefois rendus à l’une des audiences du procès des femmes complotistes, et ils se sont exprimés devant la justice.