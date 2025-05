Emmanuel Macron réagit désormais à la «baffe» de Brigitte

Le président Emmanuel Macron dément toute «scène de ménage» avec son épouse suite à une vidéo virale de leur arrivée au Vietnam. Il affirme qu'ils «plaisantaient» et appelle au calme face aux interprétations exagérées des images sur internet.

Le président a appelé «tout le monde au calme» sur les interprétations de ces images. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Emmanuel Macron a démenti lundi toute «scène de ménage» avec sa femme à la suite d'une video virale sur internet à son arrivée au Vietnam, assurant que le couple «se chamaillait» et «plaisantait», et appelé «tout le monde au calme» sur les interprétations de ces images.

«On plaisantait avec mon épouse comme on le fait assez souvent (...) Depuis trois semaines, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano a mano avec un président turc et que là, maintenant, je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai (...), donc il faut que tout le monde se calme», a déclaré le président français à des journalistes à Hanoï.