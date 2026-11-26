Perpétuité requise contre un homme accusé d’avoir tué son ex-épouse à coups de machette, devant leur fils de trois ans, en Savoie. L’avocate générale demande aussi 18 ans de sûreté.

Il tue son ex-femme à coups de machette en Savoie, la perpétuité requise

Il tue son ex-femme à coups de machette en Savoie, la perpétuité requise

ATS Agence télégraphique suisse

La perpétuité a été requise, jeudi, à l'encontre d'un sexagénaire pour l'assassinat de son ex-épouse, policière à Chambéry. Celle-ci avait été tuée à coups de machette en pleine rue devant son fils de trois ans. L'avocate générale a réclamé la réclusion à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 18 ans, «la plus à même de répondre à l'horreur de ce crime».

L'ancien aide-soignant âgé de 64 ans est jugé depuis lundi devant la cour d'assises de Savoie pour avoir porté une quinzaine de coups à son ex-femme, dont il était séparé depuis six ans et avec qui il avait deux grandes filles.

«La société ne peut pas prendre le risque que cet homme, qui n'a pas évolué et n'est pas accessible à l'autocritique puisse de nouveau faire du mal», a estimé Sandra Reymond, évoquant un crime ressemblant à «une scène de guerre».

«Le crime d'assassinat est la juste qualification des faits. On a énormément d'éléments dans le dossier pour pouvoir le caractériser», selon la magistrate. Le 31 août 2023 dans le petit village de La Croix-de-la-Rochette (Savoie), la policière hors service, âgée de 42 ans, avait été violemment agressée alors qu'elle venait de déposer sa petite dernière à la crèche et rentrait à pied chez elle, accompagnée de son fils.

Atteinte de «multiples lésions», un bras sectionné et le «crâne ouvert», elle était décédée sur place malgré l'intervention des secours, tandis que l'enfant, aspergé de sang, était mis en sécurité par des témoins.

Crime «pas prémédité»

Son ex-époux avait été arrêté le lendemain dans un village des environs. Tout au long du procès, l'ancien pompier volontaire a affirmé, sans sembler convaincre, n'avoir pas prémédité son crime et ne pas se souvenir d'avoir fait usage d'une arme létale.

Son idée, a répété à de nombreuses reprises le volubile Niçois, était de se rendre en Savoie pour voir ses filles adolescentes et «humilier» leur mère, à qui il reprochait de l'empêcher de les voir, en la giflant.

Il n'a pas dévié de cette posture au fil des jours malgré les nombreux témoignages et éléments étayant la préméditation, se posant en victime et choquant l'assistance en allant jusqu'à réclamer une minute de silence pour la victime.

«C'est ce que j'appelle un crime de propriétaire», avec un homme qui pense «elle est à moi et personne ne peut l'avoir», a plaidé Me Olivier Connille, qui représente le second mari de la policière et père de ses deux plus jeunes enfants.