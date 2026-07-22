Daniel Siad vivait en région parisienne. Septuagénaire, il était soupçonné d'avoir été rabatteur pour Jeffrey Epstein. Il était accusé de viol. Il a été retrouvé mort chez lui. En 2022, le rabatteur de mannequins Jean-Luc Brunel s'était, lui, suicidé en prison.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Daniel Siad, âgé de 69 ans, a été retrouvé mort le 21 juillet 2026 à son domicile de Colombes, près de Paris. Ce Suédo-Algérien, impliqué dans l’affaire Epstein, était accusé de recruter des jeunes femmes pour le réseau du financier pédocriminel

Son nom apparaît des milliers de fois dans des documents publiés par le département américain de la Justice. Cinq plaintes avaient été déposées contre lui pour viol

Daniel Siad est le deuxième décès lié au volet français de l’affaire Epstein après Jean-Luc Brunel, mort en février 2022. Ghislaine Maxwell, complice d’Epstein, purge une peine de 20 ans de prison au Texas depuis 2021

Richard Werly Journaliste Blick

Il est le deuxième sur une liste qui pourrait s'allonger. Daniel Siad a été retrouvé mort le mardi 21 juillet à son domicile de Colombes, une commune de la région parisienne. Cet homme, jusque-là discret, était apparu subitement sur le devant de la scène de l'affaire Epstein lors des révélations qui ont suivi la divulgation de millions de documents par l'administration Trump. Son nom apparaît des milliers de fois dans ces archives numériques mises à la disposition du public par le département américain de la Justice.

Son rôle? Rabatteur. Daniel Siad, de nationalité suédoise et algérienne, mais de culture française, était l'un des relais entre les nombreuses jeunes femmes enrôlées dans le réseau Epstein et le couple formé par le milliardaire pédocriminel et sa compagne, Ghislaine Maxwell. Le premier a été retrouvé mort dans sa cellule de New York le 10 août 2019. La seconde purge actuellement une peine de 20 ans de prison au Federal Prison Camp, dans le comté de Bryan, au Texas. Réauditionnée en février 2026, elle était restée muette, retranchée derrière son droit à garder le silence garanti par le cinquième amendement de la Constitution.

Avant lui, Jean-Luc Brunel

Daniel Siad est surtout le deuxième mort du volet français de l'affaire Epstein. Le premier a été Jean-Luc Brunel, opérateur d'agences de mannequins, lui aussi retrouvé mort dans sa cellule le 19 février 2022. Jean-Luc Brunel était détenu à la prison de la Santé, à Paris, en attente de son procès pour «viols sur mineurs» et «harcèlement sexuel». Il était un familier de l'appartement que possédait à Paris Jeffrey Epstein, au 22, avenue Foch, une adresse très prestigieuse proche de l'Arc de Triomphe.

L'attrait du milliardaire new-yorkais pour la capitale française venait très largement de Ghislaine Maxwell. Cette dernière avait la nationalité française par sa mère. Elle parle couramment la langue de Molière. Paris, capitale de la mode, était aussi le lieu parfait de traque sexuelle pour Jeffrey Epstein, avec, pour l'assister, des opérateurs et des rabatteurs tels que Daniel Siad ou Jean-Luc Brunel.

L'enquête de police dira si le décès de Daniel Siad est, ou non, de cause naturelle. Mais, au vu des commentaires qui ont aussitôt enflammé les réseaux sociaux à l'annonce de sa mort, il est très peu probable que la version officielle fasse taire les rumeurs et les hypothèses les plus folles.

L'autre nom d'une personnalité française souvent cité dans l'affaire Epstein est celui de l'ancien ministre de la Culture Jack Lang. La fille de ce dernier, Caroline Lang, productrice de cinéma, figurait sur le testament du milliardaire pédocriminel. Son père avait bénéficié des subsides de Jeffrey Epstein, qu'il rencontrait régulièrement dans les années 2010 à 2018. Epstein avait été une première fois condamné en Floride en 2008, après avoir plaidé coupable pour «sollicitation de prostituées mineures».

Libéré après treize mois d'incarcération dans une aile réservée de la prison de West Palm Beach (le comté dans lequel Donald Trump possède son golf de Mar-a-Lago), le financier new-yorkais avait recommencé à voyager en Europe. Sa seconde arrestation, le 6 juillet 2019, était intervenue dans le New Jersey, à sa descente d'un avion privé en provenance de Paris.

L'ombre de Trump

Lors de plusieurs entretiens accordés à des médias français, Daniel Siad avait reconnu avoir «rencontré des filles pour Epstein». Après la publication de son nom, il s'était retrouvé visé par cinq plaintes, notamment pour viol, et faisait l'objet d'une enquête confiée à l'office spécialisé dans la lutte contre la traite des êtres humains. Il contestait les accusations. Il assurait n'être qu'un recruteur de mannequins, notamment pour le compte de Jean-Luc Brunel.

Ce dernier avait opéré comme directeur d'entités telles que Penney Co., Kohl's, Target, Sears et Belk, mais aussi The Identity Models à New York et 1Mother Agency à Kiev, en Ukraine. Dans les années 1970, Jean-Luc Brunel s'était fait connaître dans les coulisses du show-business en recrutant des filles pour la troupe des «Claudettes» de Claude François, le chanteur populaire décédé accidentellement en mars 1978.

Dans les années 2000, la mission assignée aux filles contactées par Daniel Siad et Jean-Luc Brunel ne faisait aucun doute. «Il s'agissait de massages et de prostitution», ont raconté plusieurs victimes aux policiers. Daniel Siad est parti en emportant ses secrets. A moins que, pour la sécurité de ses proches, il ait laissé derrière lui des documents compromettants, assurés d'alimenter encore davantage le «mystère Epstein», dans lequel toutes les hypothèses sont évoquées à propos du milliardaire disparu: ses liens avec Donald Trump (rien n'a été prouvé malgré un compagnonnage avéré), avec la mafia russe ou avec les services secrets israéliens.