La France veut constituer des stocks stratégiques de terres rares et de métaux critiques afin de réduire sa dépendance à l’étranger, notamment à la Chine. Le dispositif, inspiré des réserves pétrolières, doit être opérationnel dès 2027.

AFP Agence France-Presse

La France va se doter de «stocks stratégiques» de «terres rares et certains métaux prioritaires», inspirés des réserves qui existent pour le pétrole, afin de pallier les dépendances des industriels, notamment à l’égard de la Chine, a déclaré l’Elysée lundi à l’AFP, confirmant une information du «Figaro». Ce projet a été annoncé par Emmanuel Macron lors d’une table ronde à huis clos avec des industriels à l’Elysée.

Il sera piloté par la Caisse des dépôts, qui doit désormais consulter les industriels des secteurs stratégiques (défense, aéronautique...) utilisant ces matières premières incontournables, avec l’objectif d’être opérationnel dès 2027. Ces stocks seront accompagnés d’un mécanisme «d’achats mutualisés», a précisé la présidence.

Aides publiques sous conditions

Le calendrier précis du projet n’a pas été détaillé, et son avenir pourrait en partie dépendre du résultat de l’élection présidentielle du printemps, à laquelle Emmanuel Macron ne peut se présenter. L’idée de constituer une réserve nationale de minerais figure toutefois au programme d’au moins un candidat, l’insoumis Jean-Luc Mélenchon.

Par ailleurs, «des mécanismes de garanties de prix» doivent voir le jour, après étude, «pour donner de la visibilité aux producteurs et mobiliser davantage nos outils d’investissement», a ajouté l’Elysée, précisant que Paris appelle la Commission européenne à «aller dans le même sens».

Le chef de l’Etat a aussi annoncé le renforcement du «conditionnement» des aides publiques pour trois secteurs (défense, aéronautique et automobile), qui devront impérativement diversifier leurs sources d’approvisionnement en minerais stratégiques pour continuer à en bénéficier. Ils devront pour cela présenter un «plan de désensibilisation», «dès que possible», pour étayer la réduction de leur dépendance, notamment à l’égard de la Chine.

34 matières premières critiques

L’Etat manifeste enfin sa volonté d’investir dans l’entreprise métallurgique Aubert & Duval, «sur le projet Ecotitanium». L’Etat est déjà en train de monter au capital d’Eramet pour devenir le premier actionnaire du groupe minier.

Les minerais critiques sont des matières premières essentielles au bon fonctionnement de l’économie d’un pays et dont l’approvisionnement peut poser problème, par exemple lorsque leur production ou leur transformation est concentrée dans un seul Etat.

L’Union européenne a, en 2023, listé 34 matières premières critiques, des métaux ou minéraux jugés incontournables pour atteindre ses objectifs «en matière d’énergies renouvelables, de numérique, d’espace et de défense». Une vingtaine d’entre elles sont concernées par les projets de stocks français.