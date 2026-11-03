Le terroriste Kévin T., auteur de l'attentat des Yvelines le 23 octobre, a acheté une arme de catégorie A «clandestinement», selon le procureur antiterroriste. L'enquête cherche à déterminer ses moyens d'acquisition.

AFP Agence France-Presse

L'auteur de l'attentat terroriste raciste dans les Yvelines le 23 octobre avait acheté «clandestinement» son arme à feu, a indiqué mardi le procureur antiterroriste sur RTL, soulignant que l'enquête devra déterminer comment il a pu l'acquérir.

Kévin T. «n'était pas détenteur légalement d'une arme à feu», a expliqué Olivier Christen. L'arme «a été achetée clandestinement (...). Les investigations vont devoir porter sur la façon dont il a pu acquérir cette arme» de «catégorie A», qui regroupe notamment des armes automatiques tirant en rafales, ainsi que «des éléments d'armes, c'est-à-dire des dispositifs qui permettent de la rendre plus efficace», a-t-il ajouté. Mediapart a révélé lundi que Kévin T. s'entraînait à tirer au fusil à pompe sur un terrain vague à Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines) depuis des années, diffusant des images tournées à l'été 2015.

Un mort et sept blessés

Alors qu'on lui demandait si les autorités étaient passées à côté de quelque chose et si l'attentat aurait pu ainsi être évité, Olivier Christen a répondu: «En l'espèce, je ne crois pas. Je n'ai pas d'éléments qui nous permettent de penser cela.»

«Le seul fait que quelqu'un soit adhérent d'un club sportif ou participe à des points de balltrap ne peut pas en soi suffire à identifier potentiellement une cible. Il y a beaucoup de gens qui participent à ces activités-là de façon tout à fait pacifique», a-t-il ajouté.

Le 23 octobre, Kévin T., au volant de sa voiture, a tué un Français de 26 ans d'origine africaine et en a blessé sept autres personnes, dont quatre grièvement, en majorité d'origine africaine et maghrébine, à Trappes et à La Verrière dans les Yvelines.

Le Pnat (parquet national antiterroriste) comptabilise par ailleurs 22 victimes n'ayant pas été atteintes physiquement, mais dont le «véhicule a été touché par des balles» ou qui «ont été visées sans être atteintes, ce qui crée évidemment un trouble psychologique».

23 procédures d'extrême droite

Depuis sa mise en place en juillet 2019, le Pnat a ouvert 23 procédures concernant l'«ultradroite radicale violente», a indiqué Olivier Christen, parlant d'un nombre «en croissance depuis quelques années». «Nous avions une à deux procédures ouvertes en général par an (...). On en a eu 6 en 2025, 6 pour l'instant en 2026», a-t-il détaillé.

Il a fait état de quatre procédures ouvertes en sept ans pour «l'ultragauche radicale violente», et «480 en jihadisme». «La menace principale qui pèse aujourd'hui reste la menace jihadiste», a souligné Olivier Christen.

Interrogé sur un risque lié à l'approche de l'élection présidentielle, il a indiqué qu'«il n'y a pas aujourd'hui, dans ce qui est détecté, un ciblage spécifique des élections». Les terroristes, «quel que soit le segment idéologique», sont des «opportunistes» et vont le plus souvent «passer à l'acte parce que la situation, à un moment donné, leur permet de le faire»: «c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant quand il y a des rassemblements, et notamment sportifs».

«Aujourd'hui, il y a un climat, évidemment, de discussion qui crée une tension (...). Cela peut, évidemment, créer une situation générale qui peut amener certaines personnes à se dire que c'est le bon moment pour passer à l'acte», a précisé Olivier Christen. «Nous sommes toujours vigilants. C'est notre devoir», a-t-il dit.

«Nous allons être cette année à un nombre de procédures ouvertes en matière terroriste qui va être un des plus élevés sur les 5-6 années qui viennent de passer», a-t-il noté. «La menace est très présente, elle se diversifie, elle est peut-être plus segmentée qu'elle ne l'a été», a-t-il précisé.