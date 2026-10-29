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Interpellé trois jours avant l'attaque
Le suspect de l'attentat raciste de Trappes placé en détention

L'auteur présumé de l'attentat raciste du 23 octobre dans les Yvelines, qui a fait un mort et sept blessés, a été placé en détention provisoire, ont annoncé ses avocats jeudi soir à Paris.
Publié: il y a 45 minutes
La défense du suspect a confirmé l'incarcération immédiate jeudi soir devant les journalistes.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

«Notre client a fait l'objet d'un placement en détention provisoire», ont déclaré jeudi soir à la presse les avocats du suspect de l'attentat raciste perpétré dans les Yvelines le 23 octobre, qui a fait un mort et sept blessés.

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L'information judiciaire «va être longue car la gravité des faits l'exige», ont poursuivi Mes Baptiste Bellet et Eliott Amzallag, à l'issue de la comparution de Kévin T. devant un juge des libertés et de la détention, au tribunal de Paris. «Ce qui nous importe, c'est que cette procédure se déroule le plus sereinement possible», ont-ils ajouté.

Interpellé trois jours avant

Kévin T. avait été interpellé trois jours avant son périple meurtrier dans le cadre d'un «différend entre automobilistes» dans une station-service de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), a indiqué jeudi le parquet de Nanterre dans un communiqué.

Le 20 octobre, les policiers municipaux de Levallois-Perret avaient interpellé Kévin T. pour des «violences volontaires» sur un automobiliste, pris en charge par les secours après avoir été frappé au sol et aspergé de gaz lacrymogène, selon sa version. Ce dernier, qui a porté plainte, s'est vu remettre une incapacité de travail (ITT) inférieure à huit jours.

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