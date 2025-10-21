Un homme a été tué au couteau lundi à Troyes. Le suspect, un homme de 48 ans, a été rapidement interpellé. Le parquet écarte l'hypothèse terroriste, mais le mobile reste à établir.

Un homme mortellement poignardé en plein coeur de la ville française de Troyes

Un homme mortellement poignardé en plein coeur de la ville française de Troyes

Un suspect a été interpellé dans le village français de Troyes après avoir poignardé un homme lundi 20 octobre. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un homme a été mortellement agressé au couteau lundi à Troyes (Aube). Un suspect a été rapidement interpellé, a annoncé dans la nuit de lundi à mardi le parquet local, écartant a priori l'hypothèse d'un acte «à caractère terroriste».

La victime, âgée d'une quarantaine d'années, présentait «une plaie importante à la gorge». Malgré une prise en charge médicale rapide, son décès a été constaté peu après, selon un communiqué de la procureure de Troyes Isabelle Verissimo. L'agresseur avait pris la fuite après les faits, qui se sont déroulés place de la Libération, dans le centre-ville historique, en plein après-midi.

Le mobile pas encore établi

Agé de 48 ans et originaire de Troyes, le suspect a été interpellé quelques rues plus loin et placé en garde à vue. Un couteau a été découvert en sa possession, a ajouté Isabelle Verissimo. «A ce stade, bien que le mobile ne soit pas clairement établi, aucun élément ne laisse à penser à un acte à caractère terroriste», a souligné la procureure.

Le maire LR de Troyes, François Baroin, a remercié dans un communiqué «les forces de sécurité et de secours qui ont permis l'interpellation rapide de l'auteur présumé des faits et la sécurisation de la zone». «Toute la lumière doit être faite sur cet acte de violence odieux», a ajouté le maire.