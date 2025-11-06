Près d’une centaine de migrants sauvés en mer à Dunkerque

Quatre-vingt-quatorze migrants tentant de rejoindre l'Angleterre ont été secourus en mer près de Dunkerque jeudi matin. Leur embarcation s'est disloquée, provoquant une opération de sauvetage par les autorités maritimes françaises.

Une embarcation de 94 migrants au large de Dunkerque a été secourue. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Nonante-quatre migrants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre depuis la France ont été secourus en mer jeudi matin, après que leur embarcation s'est disloquée, ont annoncé les autorités maritimes françaises. «De multiples départs d'embarcations de migrants» ont été signalés jeudi matin au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez (nord), selon la préfecture maritime.

A 9h20, l'une de ces embarcations, située à quelques kilomètres au large de Dunkerque (nord), s'est disloquée et tous ses occupants se sont retrouvés à l'eau, selon la même source. Les naufragés ont été secourus puis débarqués à Dunkerque pour être pris en charge par les services de l'Etat français.

Accord conclu

Au moins 27 migrants sont morts cette année lors de tentatives de traversées clandestines de la frontière franco-britannique, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles. La France et le Royaume-Uni ont conclu l'été dernier un accord sur les migrants très critiqué par les ONG. Il prévoit le retour en France de migrants arrivés à bord de petits bateaux au Royaume-Uni, en échange de l'envoi dans le sens inverse de migrants pouvant prétendre à une régularisation sur le principe du «un pour un».

Le gouvernement britannique travailliste de Keir Starmer tente, en vain pour l'instant, de faire baisser le nombre de migrants qui traversent la Manche à bord de ces petites embarcations. Leur nombre s'est élevé depuis le début de l'année à 36'734, selon les dernières données officielles datant du 21 octobre. Selon les médias britanniques, avec les arrivées survenues depuis, ce chiffre dépasse désormais le total de l'année 2024 (qui s'élevait à 36'816).



