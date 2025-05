Une réunion de ministres européens à Londres après l'ultimatum sur un cessez-le-feu

Les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays-clés européens se retrouvent lundi à Londres pour des discussions «capitales» sur l'Ukraine, deux jours après l'ultimatum adressé par les alliés de Kiev à Moscou pour accepter un cessez-le-feu.

Autour du chef de la diplomatie britannique David Lammy, seront présents à Lancaster House ses homologues allemand, polonais et espagnol. La France sera représentée par le ministre chargé de l'Europe Benjamin Haddad, et l'Union européenne par sa cheffe de la diplomatie, Kaja Kallas. Un représentant italien sera également présent pour cette réunion au format dit «Weimar», lancé en février dernier et qui s'est déjà réuni six fois depuis.

Ces «discussions capitales» porteront sur «les efforts conjoints afin de renforcer la sécurité européenne et pour une paix juste et durable en Ukraine», a indiqué le Foreign Office dans un communiqué. «Nous devons rester unis, alliés dans la protection de la souveraineté, de la paix et de l'Ukraine», a déclaré David Lammy, cité dans ce communiqué.

Selon lui, les dirigeants européens sont face à un «défi» qui «ne concerne pas seulement l'avenir de l'Ukraine» mais «qui est existentiel pour l'Europe dans son ensemble».

Source: AFP